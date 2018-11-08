2018-11-08T10:21:01+03:00
Общество

В Омске полицейские воспроизвели сцены из «Берегись Автомобиля» и «Место встречи изменить нельзя»

К профессиональному празднику они подготовили интересный фотопроект [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из фильма "Берегись автомобиля"Стоп-кадр из фильма "Берегись автомобиля"
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Накануне дня сотрудника органов внутренних дел, который полицейские будут отмечать 10 ноября, омские полицейские подготовили фотопроект. Они попытались перенести внешнее сходство героев и атмосферу известных советских кинофильмов на действующих сотрудников омской полиции.

Полицейские из Управления уголовного розыска и Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области смогли почувствовать себя Жегловым И Шараповым.

"Берегись автомобиля" Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

"Берегись автомобиля"Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В одной из сцен полицейские изобразили актеров из фильма «Берегись Автомобиля».

В другой сделали серию фото по фильму «Место встречи изменить нельзя». При этом детали той эпохи полицейские переложили на современные реалии. Если в одной из сцен герой Высоцкого в кадре держит старый чайник военных лет, то у сибирских стражей порядка в руках у сотрудника уже электрический чайник.

Место встречи изменить нельзя Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Место встречи изменить нельзяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Место встречи изменить нельзя Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Место встречи изменить нельзяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Не обошли стороной полицейские и современный фильм «Ликвидация».

Ликвидация Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

ЛиквидацияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сотрудники ГИБДД также изобразили сцены из фильма 1982 года «Инспектор ГАИ».

Инспектор ГАИ Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Инспектор ГАИФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омичам идея очень понравилась, по их мнению, вышло очень похоже. Некоторые отметили, что на будущее полицейским следует изобразить и сцены из современных фильмов и сериалов: «Глухарь» и «Улицы разбитых фонарей»

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