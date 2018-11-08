2018-11-08T08:48:02+03:00
Общество

В Омске похолодает до -30

Синоптики прогнозируют, что температура начнет понижаться уже сегодня, 8 ноября
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске резко похолодаетВ Омске резко похолодаетФото: Олег УКЛАДОВ
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Теплая и снежная погода в нашем городе совсем скоро сменится настоящими сибирскими морозами. По сообщениям синоптиков, уже сегодня, 8 ноября, вечером резко похолодает. Весь день в Омске сохранится нулевая температура, будет идти дождь с мокрым снегом, однако к вечеру температура воздуха будет опускаться. Ветер сменится на северо-западный со скоростью до 13 м/с. Днем ожидается +1, а вот к вечеру уже до -7.

Завтра омичей ждут настоящие морозы. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября утром температура воздуха будет около -17 градусов. Ночью при прояснениях до -26. Днем ожидается -11…-16 градусов мороза.

Похолодание продолжится и 10 ноября, ночью обещают -18…-23, при прояснениях до -30 градусов. Днем столбик термометра опустится до -18..-23.

По данным открытых интернет источников, морозная погода ожидается и всю следующую неделю. Днем температура воздуха не будет подниматься выше -6 градусов.

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