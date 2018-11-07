Время покупать LIFAN

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:13:36+03:00

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Вот уже 7-й год подряд эта автомобильная компания держит позади своих прямых конкурентов из Китая. За те 11 лет, что автомобили этой торговой марки колесят по дорогам России, все больше наших автовладельцев делают выбор в его пользу.

Производитель, заботясь о доверии покупателей к своей продукции, предъявляет очень строгие требования к дилерам и выбирает только надежных партнеров. В нашем городе автомобили Lifan в максимальном ассортименте представляет автотехцентр «Антикор-Сервис». В том числе надежный, проверенный временем кроссовер Lifan X60, компактный и маневренный кроссовер Lifan X50 и городской седан Lifan Solano II.

Первый из этой тройки фаворитов потребительского спроса - Lifan X60 - отличается динамичной и элегантной внешностью. После недавнего обновления модели его длина увеличилась. Эстетический и функциональный апгрейд внешнего облика отражен в оригинальной головной оптике со встроенными указателями поворотов. В новом переднем бампере со спойлером в нижней части, благодаря чему улучшена аэродинамика и устойчивость машины при движении на высокой скорости. В противотуманных фарах, перемещенных несколько выше, в результате чего их сложнее повредить при наезде на препятствие. Изменились также расположение и форма дневных ходовых огней.

Говоря о внутри салонных интерьерных новациях, стоит отметить новую центральную консоль, значительную часть которой занимает большой сенсорный экран мультимедийной системы стандарта 2-DIN. Обновлнная трехмерная панель приборов отличается высокой эргономичностью и информативностью. Управляет автомобилем трехспицевый руль, как в спортивном каре, с регулировкой по высоте. Да и в целом все комплектующие салона отвечают самым требовательным запросам с точки зрения комфорта для водителя и пассажиров. Ну а самые главные достоинства этого автомобиля - его безопасность и надежность в эксплуатации.

Lifan X50 - не менее достойный представитель фирменного семейства. Своим появлением 2 года назад он вызвал большой интерес у автолюбителей. Привлекательный внешний вид, оптимальные технические характеристики, достойная начинка и демократичная цена - вот составляющие стабильного спроса на эту модель. Это автомобиль для продвинутых и стильных. Его фирменные фишки - узнаваемый дизайн, высокий клиренс, комфортабельный салон, экономичность, вместительность и рациональное использование внутреннего пространства.

Ну и, конечно, знак отличия всей линейки производителя - безопасность. Вот лишь часть комплекта технологических защитников водителя и пассажиров: система контроля давления в шинах (TPMS), 6 подушек безопасности и 2 преднатяжителя ремней, автоматическое отпирание дверей в случае столкновения, напоминание непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, сигнал предупреждения при скорости свыше 120 км/ч и т. д. Все это позволяет владельцу ощущать себя на магистрали спокойно и уверенно.

Lifan Solano II разработчик позиционирует как серьезно модернизированный компактный городской седан, который сочетает в себе «безупречный баланс приятных ощущений и удобства, мощи и безопасности, высоких технологий и комфорта, цены и качества». Автомобиль в новой модификации подрос в размерах, стал выглядеть более солидно и лаконично, «позаботился» о позитивном мироощущении владельца, создав конкурентоспособную интерьерную атмосферу внутри салона и комплекс элементов безопасности в техническом оснащении. И что еще немаловажно - его экономичность. Показатель потребления топлива колеблется от 6,5 до 7 литров на 100 км.

А сейчас приятный бонус для потенциальных покупателей: Lifan не только сохраняет до конца года действующие цены на свои модели, но и предлагает несколько возможностей сделать покупку максимальной выгодной. Например, по программе рассрочки платежа до 31 декабря любой автомобиль из представленного в салоне «Антикор-Сервис» модельного ряда (а это более 100 автомобилей в наличии) можно приобрести в кредит под 0,1% годовых на срок от 24 до 60 месяцев, при условии 50-процентного первоначального взноса. Еще один вариант – «Lifan в trade-in». До 31 декабря при покупке клиентом нового автомобиля Lifan и одновременной сдаче другого любой марки предоставляется дополнительная скидка до 70 000 рублей. Ну а желающие приобрести Lifan Х60 до конца текущего месяца могут сделать это, сэкономив до 300 000! Также каждому покупателю мы дарим комплект зимних шин!

Подробнее обо всех предложениях и бонусных программах можно узнать в автосалонах «Антикор-Сервис» по адресам: ул. Мельничная, 134 и ул. Маршала Жукова, 111. Телефон для справок: 55-95-95.

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