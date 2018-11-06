Комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных
Жалобы, с которыми можно к нам обратиться: боль в шейном отделе позвоночника (в том числе с иррадиацией в руку), боль между лопатками, головная боль, головокружения, боль в поясничном отделе позвоночника (с иррадиацией в ноги), онемение конечностей, боли в области суставов, ограничение подвижности суставов, нарушение осанки, «усталость» мышц спины, боль в пятках («пяточная шпора»).
Новейшие методики лечения болей в позвоночнике
Лечение грыж дисков позвоночника без операции
Консультации невролога
Лечение суставов
Массаж
Мануальная терапия
Методы лечения:
- Массаж суставов;
- Массаж классический неврологический (от затылочных бугров до седалищных);
- Массаж соединительнотканный (при нарушениях осанки, сколиозах);
- Магнитно-лазерная терапия;
- Структурно-резонансная терапия;
- Нейромиостимуляция;
- Мануальная терапия;
- Тракция (вытяжение) позвоночника;
- Миллиметрововолновая терапии;
- Низкочастотный ультрафонофорез (введение лекарств с помощью ультразвука);
- Лечение грыж дисков ферментами («Карипазим», «Карипаин»)
Консультации и запись по телефону 72-72-97
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