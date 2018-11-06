2018-11-06T10:42:23+03:00
Здоровье

Комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных

Медицинский центр «Нейромед» осуществляет консультирование и комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных
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Жалобы, с которыми можно к нам обратиться: боль в шейном отделе позвоночника (в том числе с иррадиацией в руку), боль между лопатками, головная боль, головокружения, боль в поясничном отделе позвоночника (с иррадиацией в ноги), онемение конечностей, боли в области суставов, ограничение подвижности суставов, нарушение осанки, «усталость» мышц спины, боль в пятках («пяточная шпора»).

Новейшие методики лечения болей в позвоночнике

Лечение грыж дисков позвоночника без операции

Консультации невролога

Лечение суставов

Массаж

Мануальная терапия

Методы лечения:

- Массаж суставов;

- Массаж классический неврологический (от затылочных бугров до седалищных);

- Массаж соединительнотканный (при нарушениях осанки, сколиозах);

- Магнитно-лазерная терапия;

- Структурно-резонансная терапия;

- Нейромиостимуляция;

- Мануальная терапия;

- Тракция (вытяжение) позвоночника;

- Миллиметрововолновая терапии;

- Низкочастотный ультрафонофорез (введение лекарств с помощью ультразвука);

- Лечение грыж дисков ферментами («Карипазим», «Карипаин»)

Консультации и запись по телефону 72-72-97

neiromed.biletomsk.ru

https://vk.com/neiromedomsk

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