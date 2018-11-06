Здоровье – это ваш главный капитал!

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-06T08:40:52+03:00

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На вопросы нашего корреспондента отвечает директор филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Омской области (ранее «ООО «Росгосстрах-Медицина») Елена Геннадьевна Сальникова.

- Елена Геннадьевна, мы знаем, что страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» с ноября 2018 года продолжит работать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ под новым названием ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»). Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.

- Дорогие читатели - жители Омской области! Я рада представить вам новое имя нашей компании - «Капитал Медицинское Страхование».

В ноябре 2018 года компания ООО «РГС-Медицина», работающая в системе ОМС всей РФ, в том числе в Омской области с 2005 года, переименована в общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование».

Смена названия не означает, что компания прекращает свою деятельность. К примеру, если вы меняете фамилию, это не значит, что вы как физическое лицо перестали существовать. Все ваши обязательства и права при смене фамилии остаются за вами. Такая же ситуация происходит и со сменой названия юридического лица ООО «РГС-Медицина».

Под новым именем ООО «Капитал МС» мы продолжим расти и развиваться. Это важнейший этап в нашей 25-летней истории. Мы начали свой путь от истоков отечественной системы ОМС и, объединив ресурсы восьми крупных федеральных и региональных компаний, создали компанию, которая накопила за четверть века уникальный опыт обеспечения граждан России страховой медицинской защитой в системе ОМС.

В новом названии нашла отражение наша ключевая цель, миссия нашей компании - повышение приоритета здоровья в обществе, обеспечение застрахованных лиц бесплатной медицинской помощью высокого качества на всей территории страны. В этом мы видим свои обязательства перед обществом, государством, гражданами России.

Главной нашей наградой и главным достижением на этом пути является доверие миллионов граждан, которое наши сотрудники завоевали своим компетентным подходом и честным трудом. Мы обеспечиваем страховой защитой более 22 млн человек, наши филиалы расположены в 42 регионах. По ключевым показателям мы по праву занимаем лидирующее положение среди российских страховых медицинских организаций и готовы к дальнейшему развитию.

- Если компания продолжает работать, но только под новым именем, то я правильно понимаю, что полис ОМС, выданный ООО «РГС-Медицина», бессрочный и продолжает действовать на всей территории РФ?

- Правильно, полисы ОМС, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать, менять их не нужно, вносить какие-то изменения в них тоже не нужно. Еще раз подчеркиваю, что изменения касаются только лишь названия компании и не влекут за собой необходимости замены полисов ОМС, замена их на полисы с новым фирменным наименованием компании не является обязательной. Требование замены нашего полиса ОМС или страховой компании будет незаконным, это требование будет являться нарушением прав наших застрахованных.

И это официальная позиция единственного страховщика системы ОМС - Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), который лишь предоставил право по исполнению своих отдельных полномочий страховым компаниям и территориальным фондам ОМС. Именно ФФОМС формирует заявки на изготовление полисов ОМС в адрес Гознака РФ, где изготавливаются полисы ОМС. Именно ФФОМС наделен полномочиями давать разъяснения, касающиеся реализации ОМС в РФ. Руководство компании лично обращалось по этому вопросу в ФФОМС и получило ответ за подписью председателя ФФОМС Стадченко Н.Н.

- Я правильно понимаю, что у гражданина при предъявлении в медицинскую организацию полиса ОМС с названием компании ООО «РГС-Медицина» не может быть проблем с оказанием бесплатной медицинской помощи?

- Конечно правильно! Мы всегда стояли, стоим и будем стоять на страже здоровья и соблюдения прав наших застрахованных. Никаких проблем с оказанием медпомощи у граждан, застрахованных в ООО «РГС-Медицина», быть не может. Отказ в оказании медицинской помощи, особенно в экстренной и неотложной форме, - это грубейшее нарушение прав пациента. При любых попытках медорганизаций создать препятствие обладателю нашего полиса в оказании бесплатной медицинской помощи необходимо незамедлительно позвонить нам по телефону, указанному на полисе ОМС, в любое время суток.

Страховые представители филиала в Омской области, как и прежде, в тесном контакте с центральным офисом в Москве будут круглосуточно стоять на защите прав и законных интересов наших застрахованных при получении медицинской помощи в системе ОМС. Но будем обеспечивать эту защиту под новым именем - «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

- Что бы вы хотели еще добавить?

- Более подробную информацию о деятельности компании в сфере ОМС граждане могут узнать на нашем официальном сайте www.kapmed.ru. Хочу кратко сказать о нашем филиале в Омской области: в условиях свободного выбора страховой компании численность граждан, которые выбрали нас, стала больше почти на 120 тысяч человек. За 2018 год к нам обратилось за оформлением полиса ОМС 28 800 человек, из них 79,8 % впервые. На телефон контакт-центра за консультацией обратилось 7 144 человека, что больше на 20 %, чем в 2017 году. По жалобам застрахованных проведено 289 экспертиз, по результатам которых граждане получили полные ответы на свои вопросы, возникшие при оказании медицинской помощи. За 9 месяцев 2018 года мы оповестили 62 975 человек о необходимости пройти профилактические мероприятия, под нашим пристальным вниманием прошли профмероприятия и лечение 204 656 наших застрахованных, в медорганизации региона за их лечение направлено более 2 млрд 200 тыс. руб. Страховыми представителями филиала многим гражданам просто по звонку оказана помощь в реализации права на выбор медорганизации, оказана помощь в получении бесплатного обследования МРТ, МСКТ, УЗИ, ЭхоКГ, организовано бесплатное предоперационное обследование. По результатам экспертизы организовано необходимое оперативное лечение, например эндопротезирование крупных суставов, пластика носовой перегородки, лапароскопическая гинекологическая операция и др.

От лица руководства нашей компании я благодарю всех наших сотрудников, которые ежедневно предоставляли и предоставляют качественные медицинские страховые услуги ООО «РГС-Медицина, а теперь «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

И, конечно же, спасибо всем нашим клиентам, которые доверяют нам самое ценное - свое здоровье, главный капитал в жизни каждого человека!

С нами вы сможете этот капитал сохранить и приумножить, ведь наше ДНК - это доступность, надежность, компетентность!

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»!

Адрес центрального офиса филиала: 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 67, тел. 8-800-550-81-02

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