В Омской области на 9-летнего мальчика упали футбольные ворота

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-06T16:13:54+03:00

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В 2011 году учитель физкультуры из села Антоновка Нижнеомского района решил сделать для местной ребятни доброе дело - на поле, принадлежащем местной администрации он установил ворота для мини-футболу. Радости детей не было предела. Но со временем тяжелая конструкция расшаталась и в итоге рухнула на одного из игравших поблизости детей.

Девятилетнего мальчика увезли в больницу с закрытой травмой головы. Сейчас он лечится в местной ЦРБ. Тем временем, Следственный комитет уже начал проверку случившегося.

- Какая-либо документация на ворота отсутствует, сейчас следователи выясняют, кто должен был проводить обследование конструкции на безопасность и почему своевременно это не было сделано, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Следователями проведена выемка документов в администрации Антоновского сельского поселения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению тяжести вреда, причиненного ребенку, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.