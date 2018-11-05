В Омской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-05T17:59:13+03:00

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В регионе продолжает бушевать непогода: дождь сменяется мокрым снегом, наблюдается сильный ветер. Омская область уже сутки во власти антициклона. И ожидать улучшения ситуации в ближайшее время не стоит. Об этом можно сделать вывод из сообщений регионального МЧС. На мобильные омичей начали приходить СМС, в которых сибиряков предупреждают о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в Омской области будет бушевать непогода.

Как сообщает МЧС, в ночь с 5 на 6 ноября прогнозируется туман со слабой видимостью, сильный снег и похолодание. В районах Омской области ветер подует с порывами до 14 м/с. Непогода сохранится и во второй половине дня 6 ноября. Кроме того, ночами будет холодать до -10 ºС.

- Ожидается сильный снег, гололедные явления, гололедица, усиление ветра 14 м/с, порывы 24 м/с, – говорится в сообщении МЧС.

На дорогах ожидается также неблагоприятная ситуация. После плюсовой температуры в понедельник во вторник будет до -5 ºС. А значит на магистралях будет лед и все ждут день жестянщика. Кстати, первые последствия непогоды заметны в Омской области. Там автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 8 пассажиров.