«Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Екатеринбург»: для омичей открыли новые авианаправления

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-04T08:01:41+03:00

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Авиакомпания NordStar открыла рейсы по новым авианаправлениям из Омска. Теперь омичи без пересадок смогут добраться в Красноярск и Екатеринбург. Рейсы начали выполняться с 3 ноября на самолетах ATR 42-500 вместимостью 46 пассажиров. Самолет новый и достаточно комфортный, ничем не хуже современных «боингов», хоть и меньше.

Руление на взлетно-посадочной полосеФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Улететь из Омска в Красноярск и Екатеринбург можно будет по понедельникам и субботам. Время в пути около двух часов. Стоимость билетов Омск-Красноярск начинается от 3600 рублей, Омск-Екатеринбург от 2600 рублей. Чем раньше до даты вылета покупать билет, тем он будет дешевле.

Новые рейсы выполняются по программе субсидирования региональных авиаперевозок из Правительства РФ. В авиакомпании отмечают высокую социальную значимость данных маршрутов, поэтому новые рейсы также получают софинансирование из бюджета Омской области. А это значит, что билеты на самолет для омичей стали немного дешевле.

Обслуживание на бортуФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Как рассказала представитель авиакомпании, Мария Кузьмина, рейс Красноярск-Омск был заполнен на 85% в первый же день полетов. Рейс из Омска до Екатеринбурга был заполнен полностью, что говорит о востребованности направлений.

Небо из иллюминатора самолетаФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

«Комсомолка» постаралась выяснить у пассажиров самолета, насколько рейс для них необходим. Как мы заметили, пассажиры рейса Омск-Екатеринбург в основном либо деловые люди, летящие по делам бизнеса, либо молодежь, которая едет туда туристами.

На рейсе Екатеринбург-Омск ситуация иная. Туристов в наш город мы не заметили. В основном это омичи, которые возвращались из Екатеринбурга, где гостили у кого-то или использовали этот город как пересадочный пункт для того, чтобы улететь заграницу. Многие пассажиры летели с пересадкой в Омске до Красноярска. Также, как отметили некоторые екатеринбуржцы, из их города сложно попасть в Казахстан, поэтому они добираются туда через Омск.