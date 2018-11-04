«Пойдемте сдавать кровь на алкоголь»: Пациенты омской больницы обвиняют медсестер в пьянстве

СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-04T06:42:19+03:00

Персонал, по их мнению, вел себя очень странно

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилась видеозапись, которую снимали пациентки урологического отделения Городской клинической больницы им. Кабанова. На видеозаписи (там используется нецензурная брань, и по закону мы не можем ее разместить) пациентки снимают диалог с одной из медсестер, речь которой очень путанная.

Женщины пошли ставить уколы, однако медсестры не смогли вспомнить, были женщины у них или еще нет. Записи они также не вели, ссылаясь на то, что записываю тогда, когда поставят всем. Некоторых женщин на уколы вызывали по несколько раз:

-Вы что такие-то! Если не доверяете нам, так и скажите, - оправдывается медсестра.

Когда одна из пациенток высказала претензии к об употреблении спиртного на работе, медсестра пришла разбираться к женщинам в палату предлагая сдать анализы:

- Вот вы говорите я пьяная. Пойдемте сдавать кровь, - предложила медсестра.

Пациентки засомневались в результатах анализах медсестер, так как по словам медсестры она очень уважаемый человек в больнице:

- Я здесь работаю 35 лет, моему мнению даже заведующая доверяет.

Не исключено, что персонал больницы отмечал длинные выходные и отсутствие руководства. Пациентки пообещали пожаловаться в министерство здравоохранения. Официальной реакции со стороны ведомства пока нет.