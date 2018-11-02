«Она до сих пор плачет, когда видит беременных»: Муж омички, потерявшей ребенка в роддоме, винит в трагедии медиков

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-02T14:09:42+03:00

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В суде продолжают рассматривать дело в отношении завотделением роддома № 5 Анны Юлиной. Осенью 2016 года там произошла трагедия - погиб младенец и едва не умерла от острой потери крови его мама Валерия Иванникова (имя и фамилия изменены). Женщина в случившемся обвиняет медиков - роддомов №№ 3 и 5. В первом она наблюдалась всю беременность и предполагает, что возможные проблемы могли не заметить там. Во втором все случилось. В общей сложности она требует выплатить ей 1,5 млн рублей.

Напомним, по словам Валерии ее трижды отказывались на операцию по кесареву сечению, хотя она чувствовала острые боли в животе. Когда же ребенка извлекли, он был уже мертв.

- И главное, никто ничего не объяснил. В тот вечер Лера перестала выходить на связь, - рассказывает ее супруг Игорь Иванников(имя и фамилия изменены). - Я не знал, что с ней случиловь, не мог ничего толком добиться ни от кого из врачей. Потом мне сказали позвоните ее отцу, он уже в курсе. Почему-то о случившемся сообщили ее папе, а не мне - мужу. Я был, конечно, в шоковом состоянии. Поехал сам разговаривать с главврачом. Он признался, мол, да - если бы на день раньше сделали кесарево, все было бы в порядке.

- Вы намерены добиваться строго наказания для врачей?

- Если бы они хотя бы по-человечески извинились, я бы, может быть, изменил свое мнение о них, смягчился. Но они полностью отрицают свою вину. Для Валерии вся жизнь остановилась в тот день. Два года прошло, а она до сих пор видит на улице беременную или читает про похожие на ее случаи и начинает плакать. У нас уже есть старшая девочка, решили родить второго ребенка, чтобы между ними была небольшая разница в возрасте. Сынок был запланированным ребенком, мы его очень ждали. И вот он умер, а жена больше никогда не сможет иметь детей. Думаю, это ей причиняет еще большую боль. Мы даже думали об ЭКО, но его стоимость нам просто не по карману.

Анестезиолог Олег Тетерин уверяет, вины его коллеги Анны Юлиной в случившемся нет.Фото: Анна МИКУЛА

Тем временем, сегодня, 2 ноября, в суде опрашивали свидетеля Олега Тетерина - того самого анестезиолога, который, по утверждению Валерии, ужаснулся состоянию, в котором ему доставили пациентку. Между ними получилась импорвизированная очная ставка.

- Не было такого, - уверяет на суде врач.

- Неужели вы не помните, как потрогали мой живот и испугались, что он твердый, как камень? - удивляется Валерия.

- Я не осматривал ваш живот, это не входит в мои должностные обязанности. Я вам просто поставил в спину укол анестезии.

- А разве вы уже в операционной не кричали: «Срочно вызывайте бригаду»? - не сдается бывшая пациентка.

- Вы этого не могли этого слышать, на вас была маска с наркозом. И, вообще, я не помню, что тогда говорил. У вас была острая кровопотеря, резко упало давление и уредился пульс. Это все очень серьезно. Мне не до того было, чтобы такие детали запоминать.

Тетерин также поддерживает свою коллегу Юлиной, заявляя, что ее вины в случившемся нет. По их версии, трагедия, с последствиями которой их пациентка пытается справиться последние два года, - просто несчастный случай, которые случаются в практике каждого врача.

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Пациентка Валерия ИВАННИКОВА:

- Услышанному сегодня, в судебном заседании я уже не удивилась. Накануне я ознакомилась с материалами опроса свидетелей, где Тетерин все отрицает. Там были только двое он и я, так что опровергнуть его слова некому просто. Не знаю, зачем он так поступает. Возможно, боится потерять работу или решил помочь коллеге. но мне от этого не легче.

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Ее кошмар начался 30 сентября 2016 года. Валерия легла в роддом на плановую операцию. По месту жительства она относилась ко второму, но сама попросилась в пятый. Поскольку плод был крупный, 4 килограмма, решили делать кесарево сечение. Для будущей мамочки оно должно было стать вторым, поэтому она совершенно не волновалась. (Подробнее...)