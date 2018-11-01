Визажист от Бога: Омичка с помощью грима перевоплощается в Эминема, Майкла Джексона и Рианну

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-01T16:11:28+03:00

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Алиса – девушка из Омска, которая с помощью макияжа может делать перевоплощения в любую звезду Голливуда от Майкла Джексона до Джима Керри. И на некоторых фото девушку сложно отличить от настоящих звезд.

Сибирячка учится на факультете иностранных языков и уже была в Америке, где и вдохновилась на создание образов голливудских звезд.

Первый свой образ она в шутку создала для своей бабушки. Чтобы повеселить ее Алиса создала у себя на лице образ Снуп Догга. Бабушка тогда долго смеялась, хоть получилось и не очень похоже.

Алиса в образе Снуп Догга

После образа американского рэпера девушке захотелось перевоплощаться и в других афроамериканцев. Но ей начали писать обидные комментарии американские пользователи в социальных сетях и называть расисткой – якобы такие образы оскорбляли чувства чернокожих.

После нападок американских подписчиков девушка на некоторое время перестала выкладывать свои работы, однако страсть к гриму взяла вверх. Теперь девушка активно делится со своими подписчиками не только фото, но и процессом создания грима.

Алиса в образе 50 Cent

На создание образа у Алисы уходит примерно полтора часа, при этом нужен хороший дневной свет, а вот для фото лучше получаются при вечернем свете – так видны морщины и другие особенности лица.

По словам девушки, денег на косметику уходит немного:

- Денег немного уходит, как многие думают. На образы это подойдут и консилеры с китайского сайта за 120 рублей. Там же можно заказать воск для больших носов. А бороды я делаю из шапочек для париков, иногда из проволок и пряжи – так я сделала бороду как у The Weekend.

А так выглядит Алиса в обычной жизни

Образы Алиса делает не только для себя. Подруге она сделала Уилла Смита, Криса Брауна из друга, у которого вообще азиатская внешность.

- Меня позвали в Москву на съемки клипа. Там нужно было создать образ Канье Уэста для одного не очень известного рэпера.

Девушка отметила, что она делает образы только тех знаменитых людей, которые ей импонируют. Ее много кто просил следить образ Леонардо Ди Каприо:

Однако за деньги пока было только предложение:

Алиса в образе Рианны

Да, многие просили Ди Каприо сделать. Но не могу я на него смотреть, поэтому не стала делать!

Есть работа, которую девушка считает провальной – это образ Беойнсе, она даже не стала его фотографировать. А вот любимый образ Криса Брауна:

- Я даже сама в себя влюбилась, когда увидела!

Алисе также не нравится, когда кто-то берет ее работы и сопоставляет с фотографиями знаменитостей. Она говорит, что люди так считают отличия и потом пишут ей, что образ не похож. Хотя она зачастую даже не по этим фото работала и отдельно от фото образ очень узнаваемый.

Алиса в образе Эминема

В планах у сибирячки воплотиться в каких-нибудь монстров. Также она давно хочет сделать образы ее семьи – маму, папу и брата, а потом соединить в один семейный портрет, на котором будут одновременно и все, и только она.