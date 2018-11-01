Человек-паук из Омска: Пожарный спас малыша с девятого этажа

СЕГОДНЯ 06:59 2018-11-01T07:16:48+03:00

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В Омске пожарным пришлось проявить смелость и мужество. Жители города восхищены таким поступком спасателя. Двухлетний малыш остался дома один – в квартире внезапно захлопнулась дверь, когда мама отлучилась на минуту на лестничную клетку. На газовой плите готовился ужин, мама ребенка в панике тут же вызвала спасателей.

Чтобы не взламывать дверь, они приняли решение пробраться к ребенку по лестнице через восьмой этаж. Зафиксировав лестницу у соседей на балконе восьмого этажа, спасатель мужественно поднялся по ней и выбил стекло на балконе в квартире с ребенком. После этого он смог открыть дверь изнутри, и мама попала в квартиру.

Омичи восхищены мужеством спасателя:

- Герой. Пока смотрел, у самого ладошки вспотели, пишут они в комментариях к видео.

- Настоящий человек-паук, - шутят другие.

Пожара удалось избежать, с малышом все в порядке.