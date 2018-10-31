Омские чиновники: Ленинградский мост пошел трещинами после столкновения с баржей

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-31T08:30:17+03:00

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Вслед за приведенным в порядок Юбилейным мостом в омской мэрии планируют заняться Ленинградским и Комсомольским. Особенное беспокойство у горожан вызывает первый.

- Провели его техническое обследование: сами плиты, деформационные швы, перила и т.д. По Ленинградском мосту рыбак заметил трещину на опорной части, - цитирует «Омск-информ» директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галину Зурнаджан. - Это защитный слой, который реанимируется. В опоре моста есть ростверк, было усиление более 30 лет назад, возможно, что туда въехала баржа. Нам специалисты пишут разрушения наружного слоя. Силовых трещин в восстановленном ростверке не обнаружено.

Также Галина Зурнаджан посетовала, что мост страдает из-за значительно увеличившегося потока машин. Особенно сильно разрушают конструкции большегрузы.

Кроме того, она рассказала, что в ближайшее время проверят и Комсомольский мост. По нему проедут тяжелые грузовики.