«Нет, это не цирк!»: В Омске покупателю дали сдачу с 5 тысяч мешками мелочи

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-30T12:35:05+03:00

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Необычная история произошла с жителем Омска. Мужчина отправился за покупками в один из близлежащих алкомаркетов. После того, как сделал покупки, протянул на кассе купюру в 5 тысяч рублей. Дальше и началось самое интересное. Сотрудник магазина развели руками. И огорошили сибиряка! Вместо обычной сдачи кассир выдала ему сразу несколько тяжеленных мешков с мелочью. Возмущению покупателя не было предела. Он достал телефон и начал все снимать на камеру.

- Пригодите, друзья в этот магазин, с пятитысячной купюрой. Вам дадут мешок денег. Смотрите - пятерки, десятки. Тяжелые! - говорит омич на ролике, которые уже взорвал социальные сети.

Сотрудники магазина оправдывались тем, что в у них нет другой сдачи. Но их ответ не устроил сибиряка. В отместку продавцам покупатель выложил ролик в Интернет. Мнение пользователей разделились: одни заявили, что кассир в этой ситуации абсолютно прав, и мелочь - тоже деньги. Более того, отказаться взять их покупатель не мог. С другой стороны люди согласились, что для клиента куча мешков с мелочью - это неудобства. И ему придется сильно постараться, чтобы найти того, кто примет их. Скорее всего, сибиряку придется тратить эти деньги по чуть-чуть.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Покупатель обязан принять любые деньги»

Юрист Дмитрий ШЕЙКО:

- Выдать мелочь в данном случае абсолютно правомерно – это деньги. Закон работает в обе стороны: у потребителя обязаны принять мелочь, в маршрутках или в магазине, так и покупатель обязан принять деньги в любом виде.

Однако если продавец сделал это специально и другие деньги в кассе у него были, можно подать в суд по статье «Запрет злоупотребления правом», но формулировка в этой статье очень размытая и шансов мало.

Кстати мелочь можно отнести в банк, там часто проходят акции, и за принесенную мелочь можно получить подарки.