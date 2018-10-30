«Верните мою любимую девочку!»: 51-летний сибиряк жил с 13-летней школьницей как с женой

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-30T10:28:35+03:00

Омич и девочка заявили, что любят друг друга, но против их романа ее родители и закон [подробности]

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Абсолютно дикая история из Омска. Взрослый 51-летний мужчина несколько месяцев жил с 13-летней школьницей как с женой. Как выяснила «Комсомолка», все началось с проблем у 6-классницы Аллы Сафиной (фамилия и имя несовершеннолетней изменены) в семье. Мама девочки злоупотребляла алкоголем, воспитанием дочери почти не занималась. Жаловалась школьница и на побои со стороны родителей. Но ее мама говорит, что это выдумки Аллы.

В социальных сетях девочка познакомилась со взрослым мужчиной - 51-летним Виктором Серовым (фамилия и имя изменены). Школьница, по его словам, попросила помощи, а он просто не смог ей отказать. Но уверяет: думал, что Алле 17 лет.

- Какие 17 лет? Да она не выглядит на столько! - возмущается отец девочки. - В конце концов она же сбегала к нему из школы. Этот мужик видел, что у нее в сумке учебники за 6 класс! Мы его посадим!

Мужчина начал видеться с 6-классницей, а потом и жить. Причем отношения пары были совсем не платоническими. Сибиряк жил с Аллой как с женой. И кажется, соседей по коммуналке, где проживала пара, это совсем не смущало. Возможно, они думали, что Алла - родственница Виктора. В любом случае никто не заметил странностей в отношениях девочки и взрослого мужчины.

Эта история могла бы и не всплыть, если бы не случай. Алла попала в наркологический диспансер. Оказалось, что девочка давно боролась с зависимостью. Навестить ее пришел и Владимир. На вопрос врачей: «А вы, собственно, кто?», мужчина честно ответил:

- Я ее возлюбленный! Не могу без нее! Верните мне мою девочку, она не наркоманка! - кричал в приемной отделении Виктор Серов.

В этом доме жила семья Сафиных.Фото: Анна МИКУЛА

Ошарашенные врачи пошли спрашивать у школьницы, знает ли она такого мужчину. Девочка тоже была невозмутима.

- Да, это мой молодой человек. Мы с ним вместе живем! - ответила Алла.

После этого персонал больницы вызвал полицию. На любвеобильного омича завели уголовное дело.

- Сейчас мужчина задержан. На него возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшем четырнадцатилетнего возраста». Следователи изучают его переписку в телефоне со школьницей, - рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова.