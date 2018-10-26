Омичей ждут щедрые скидки по случаю грандиозного открытия нового магазина «Эльдорадо»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-26T14:32:03+03:00

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Праздников не надо ждать, они приходят сами, причем порой раньше, чем мы того ожидали, по крайней мере, этой осенью в Омске будет именно так. С 25 по 28 октября сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо» порадует омичей выгодными ценами и приятными сюрпризами в честь открытия нового магазина в ТЦ «Континент»

Какой праздник дня рождения без подарков? «Эльдорадо» порадует своих покупателей и подготовила четыре дня щедрых акций и других приятных бонусов. До конца недели в магазине будут действовать скидки до 50% на покупку самых актуальных и необходимых товаров. Например, смартфон VERTEX Impress Tiger 4G на платформе Android 7.0 с камерой 8 и 5 Мп вместо 6490 рублей можно будет купить за 4990, а телевизор DAEWOO smart TV с разрешением 3840х2160 за 22999 рублей против обычной цены в 25999.

Но и это ещё не все! В каждый из праздничных дней открытия первые 50 посетителей получат специальные призы от «Эльдорадо» при совершении покупки на сумму от 5000 рублей.

Кроме того, гости нового торгового объекта по адресу улица 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, получат массу позитивных впечатлений. Для них организована специальная фотозона «Bullet time», при помощи которой можно остановить время и получить эффектный анимированный снимок. Не упустите свой шанс приобрести хорошие и качественные товары по выгодной цене!

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