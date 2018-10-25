Омские общественники приняли участие в бюджетном послании губернатора

25 Окт. 07:00 2018-10-26T12:26:29+03:00

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков выступил с бюджетным посланием к правительству и депутатам Законодательного собрания региона

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Глава региона обозначил основные направления бюджетной, экономической и социальной политики на 2019 год.

В мероприятии приняли участие депутаты госдумы, мэр Омска Оксана Фадина, председатель городского совета Владимир Корбут, омские сенаторы, парламентарии, главы районов и сельских поселений, руководители политических партий и конфессий, общественники и журналисты.

Региональную Общественную палату представляли секретарь Лидия Герасимова, заместитель секретаря Игорь Боровский, члены Общественной палаты Омской области Сергей Андреев, Анатолий Соловьев, Александр Бурых, Тамара Синичникова, Любовь Лобова, Ашот Татоян, Анатолий Адабир, Николай Лицкевич и Бота Бакулин.

Александр Бурков заверил собравшихся, что, несмотря на все сложности, бюджет Омской области сохранит свою социальную направленность.

- Нам удалось достичь этого благодаря конструктивному взаимодействию правительства и депутатского корпуса, - отметил глава региона.

Главной задачей правительства, как и в прошлом году, станет обеспечение устойчивого роста реальных доходов жителей Омской области. Губернатор также подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачи по увеличению продолжительности жизни и численности населения страны и снижению уровня бедности.

- Исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина станет приоритетным направлением работы областного правительства, - говорит секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова.

Депутаты Законодательного собрания Омской области примут за основу бюджетное послание главы региона при подготовке проекта бюджета на 2020 - 2021 годы.