Возвращённая подвижность

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-25T13:08:06+03:00

Различные социологические исследования сходятся в том, что в большинстве развитых стран мира третье место среди причин смертности трудоспособного населения занимает травматизм и его последствия

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Если говорить о производственном травматизме, ежегодно в нашей стране фиксируется до 130 млн. случаев. А на дорогах России в прошлом году произошло почти 200 тысяч ДТП с пострадавшими.

К этим показателям стоит добавить спортивные и бытовые травмы, а также переломы, вывихи, ушибы, «заработанные» детьми в школах и детских садах. Каждый год около 20 тысяч случаев травматизма регистрируется в российских образовательных учреждениях. А в последние несколько лет эту статистику стабильно пополняют случаи выпадения малышей из окон верхних этажей.

При этом, каждая травма влечёт за собой самые разные осложнения. Одни проявляются сразу, другие – дают о себе знать лишь с годами. Потому очень важно не только своевременно и качественно вылечить открытое или закрытое ранение, но и провести пострадавшему комплекс реабилитационных процедур.

Медицинская реабилитация начала активно развиваться в середине прошлого века, когда нужно было восстанавливать после ранений и вовлекать в активную жизнь солдат Великой Отечественной. С середины 70-х сфера профессиональных интересов специалистов - реабилитологов распространилась на пожилых пациентов, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, перенёсших тяжёлые заболевания и травмы. В 2011 г. Федеральным законом РФ в структуре медицинской помощи были выделены самостоятельные виды – медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. А через год подпрограмма «медицинская реабилитация» была включена в Государственную программу «Развитие здравоохранения».

Медицинская реабилитация тесно связана, но не аналогична лечению пациентов, поскольку показанием к реабилитации служит не болезнь, а ее последствия. Удачно проведённая операция, правильно наложенный гипс - это лишь начало лечения. Чтобы полностью восстановить двигательные функции, обычно основного лечения (консервативного или оперативного) недостаточно. Травмированный или оперированный участок опорно-двигательного аппарата, как правило, долгое время находится без движения, поэтому возникают отеки, нарушается кровообращение, атрофируются мышцы. Перед переходом к двигательной активности нужно устранить все эти явления, подготовить мышцы к нагрузке, и для этого необходима качественная реабилитация.

Самые популярные и хорошо себя зарекомендовавшие методы реабилитации - кинезотерапия («лечение движением»), массаж и физиотерапевтические процедуры, при этом кинезотерапия является одним из обязательных элементов реабилитации. Она позволяет восстановить мышечный тонус, снять спазмы мышц, улучшить кровообращение в проблемном участке, восстановить подвижность. Кинезотерапия проводится с помощью активных и пассивных упражнений, при этом специальные тренажеры для медицинской реабилитации способны значительно повысить эффективность реабилитации.

В Центре современной медицины «Евромед» создано отделение восстановительной медицины, в структуре которого успешно работает центр кинезотерапии и массажа. Здесь пациентам проводят комплекс реабилитационных мероприятий, показанных при поражениях и расстройствах нервной системы различного генеза, болезнях и травмах позвоночника, заболеваниях суставов, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях легких, органов пищеварения, а также после тяжелых травм и операций. В комплексном восстановлении используются кинезотерапия, партерная гимнастика, бодифлекс, скандинавская ходьба и другие методики.

Центр оснащён специализированными тренажерами для медицинской реабилитации HUR (Финляндия) и FISIOTEK (Италия), которые считаются одними из лучших "помощников" в процессе разработки мышц и суставов. Аппараты FISIOTEK позволяют восстанавливать суставы при широчайшем спектре хирургических и нехирургических патологий. С их помощью проводится пассивная реабилитация суставов, когда суставы сгибаются и разгибаются в полностью физиологичной амплитуде движений без участия пациента. Тренажёры HUR позволяют восстанавливать работу мышц. Их преимущество в том, что нагрузка подаётся в том же порядке, в каком работают человеческие мышцы, абсолютно физиологично, а это снижает ненужный стресс на суставы и соединительные ткани. Программа кинезотерапии в «Евромеде» составляется индивидуально для каждого пациента с учетом его состояния заведующим отделения ЛФК и массажа Пинаевой Татьяной Макаровной, а все упражнения выполняются под руководством опытных инструкторов.

Отделение восстановительной медицины «Евромеда» будет полезно и для спортсменов. На восстановлении после спортивных травм специализируется врач-реабилитолог Игорь Михайлович Ляхов.

Доктор Ляхов проводит реабилитацию как маленьких, так и взрослых спортсменов. Он оказывает эффективную помощь при развитии дисбаланса, который проявляется в потере равновесия развития разных групп мышц и может привести к ряду негативных последствий - от болей в спине и суставах до атрофии отстающих мышц. Игорь Михайлович консультирует по вопросам исключения перегрузок и снижения общей нагрузки на организм во время занятий спортом, ведь ежедневные тренировки требуют от спортсмена огромных усилий, что не всегда бывает полезно для здоровья. Кроме того, доктор Ляхов обладает огромным опытом в реабилитации пациентов с различными формами ДЦП, пациентов, перенесших инсульт, восстановление при множественных травмах различных областей тела, а также в мануальной терапии на позвоночнике и периферических суставах по системе «Маллиган». Помимо восстановления, к Игорю Михайловичу можно обратиться за коррекцией осанки и плоскостопия.

Реабилитационные возможности Многопрофильного центра современной медицины «Евромед» максимальны. В структуре профильного отделения действует также Вертеброневрологический центр (Центр лечения боли), работа которого основана на комплексном лечении позвоночника и крупных суставов с эффективностью до 90%. В арсенале Вертеброневрологического центра - широкий спектр эффективных методик (мануальная терапия, тракционная терапия, внутритканевая электростимуляция и другие), позволяющих снимать болевой синдром в 3-4 раза быстрее. А лечиться можно как в амбулаторных условиях, так и в стационаре или даже на дому.

Ну и обязательные составляющие полноценного реабилитационного комплекса - отделения физиотерапии и тепло- и водолечения со всеми необходимыми опциями и возможностями.

А самое главное преимущество восстановительного процесса любой сложности в Центре «Евромед» - его высокопрофессиональные специалисты, имеющие богатый опыт в области медицинской реабилитации и в совершенстве владеющие современными технологиями.

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