Булке омского хлеба прогнозируют подорожание на 5-6 рублей

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-25T09:52:51+03:00

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Не успели омичи отойти от недавнего резкого скачка цен на бензин и разговоров о возможном подорожании стоимости проезда, как подоспела еще одна плохая новость. Производители хлеба уже заявили, что в ближайшее время вырастут цены и на этот продукт.

«ВСЕ ДОРОЖАЕТ – БЕНЗИН, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, МУКА»

Многие крупные сети уже оповестили об этом.

- Сразу скажу: официальных писем от производителей мы пока не получали. Но разговоры идут о том, что с 1 ноября хлеб подорожает, – рассказала «Комсомолке» коммерческий директор крупной сети продуктовых магазинов в городе Ирина Кропотина. – У нас более 100 поставщиков хлеба в наших магазинах по всей стране. Ситуация везде разная. В Омске два крупнейших производителя неофициально предупредили об изменении цен в ближайшее время. Мы попросили мотивировку решения и всю калькуляцию. Понятно, что подорожание связано с выросшими затратами на бензин и электроэнергию. Тарифы же тоже растут. Мы прогнозируем подорожание хлеба на уровне 5-10%. Главная составляющая хлеба, кстати, мука – тоже выросла в цене. Честно говоря, не понимаю ажиотажа вокруг этой темы: у нас всегда в период после урожая такие основные товары, как хлеб, мука, яйцо и растительное масло немного дорожает.

В правительстве не скрывают, что в курсе планов хлебопеков. Но стараются успокоить население. По данным министра сельского хозяйства региона Максима Чекусова, подорожание будет на уровне 10-20%, но не на все сорта, а на ржаные (подробнее см. «Из первых уст»). То есть примерно на 5-6 рублей с одной булки!

- Есть проблемы с ржаной мукой – из-за погоды у нас мало качественной ржи. Та рожь, что собрали до дождей, она качественная. У нас 25 % зерна – это 3-й класс с хорошей клейковиной, 50 % – это 4-й класс, – сказал журналистам Чекусов. – Фуража всего 25 %. Аграрии хотят продать зерно подороже, а хлебопеки хотят купить его подешевле.

«ВСЕ ЭТО БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА СПЕКУЛЯЦИЮ»

Владелец нескольких крупных гипермаркетов Арсен Пономарев вообще считает, что оснований для роста цен на хлеб нет. По его мнению, все это больше похоже на спекуляции на горячей теме.

- У меня в последние лет 20 стойкое ощущение, что разговоры про необходимость повышать цены на хлеб ничем не подкреплены. То есть подорожание вытекает не из ситуации на рынке, а происходит искусственно и спонтанно, – объясняет свою позицию Пономарев. – Думаю, это связано с неэффективным управлением хлебопеков, возможно, какими-то махинациями при закупках составляющих продукта. Это больше внутриэкономические проблемы предприятий, чем общие тенденции рынка. Захотели поднять стоимость хлеба – подняли. Кстати, делать это можно ведь и без изменения цены. За счет уменьшения веса упаковки или взять муку не первого, а второго сорта.

Один из крупнейших производителей хлеба ОАО «Хлебодар» отказался от оперативных комментариев ситуации. В руководстве сослались на занятость. «Комсомолка» готова предоставить слово хлебопекам.

А КАК У НИХ?

Сколько стоит булка самого ходового белого хлеба? (руб.)

Омск – 29;

Тюмень – 25;

Красноярск – 26;

Кемерово – 22.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Этот процесс мы не регулируем – ждем роста на уровне 10-20%»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим ЧЕКУСОВ:

- Мы процессы не регулируем, но считаем, что процент удорожания будет от 10 до 20. Но коснется это не всех видов продукции, а больше ржаных сортов. Вокруг все дорожает. Топливо за год подорожало на 40 %, ввели «Платон», электроэнергия, ЖКХ, зарплату минимальную повысили. Я общался с руководителем «Хлебодара». Он сказал, что в декабре они на 15 % повысят зарплату работникам. Все это скажется на цене на хлеб. Сегодня наш хлеб самый дешевый в Сибири.