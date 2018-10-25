Александр Бурков в бюджетном послании: Стратегия развития Омской области несмотря ни на что останется социально направленной

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-25T13:08:06+03:00

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Губернатор Омской области выступил с бюджетным посланием перед депутатами регионального Законодательного собрания. Александр Бурков сделал акцент на исполнении майских указов президента. Основная задача - увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан.

ВАЖНО ДОБИТЬСЯ РЕАЛЬНОГО, А НЕ НОМИНАЛЬНОГО РОСТА ДОХОДОВ

Начал глава региона с вопроса, который волнует каждого жителя региона – роста благосостояния. Пока доходы людей увеличиваются только на бумаге. Например, с начала этого года омичи стали зарабатывать на 14,1% больше. Только на повышение МРОТ в 2018 году выделено 4,7 млрд рублей. Но на самом деле всю эту дополнительную прибыль съедает инфляция и в реальности жители региона стали получать даже меньше.

Александр Бурков поставил несколько задач, которые необходимо решить, чтобы справиться с отрицательной динамикой роста доходов.

Прежде всего это борьбы с серыми зарплатами и контролем за размеров окладов – они должны быть не ниже средних по региону. Ключевую роль здесь должны сыграть, в том числе профсоюзы.

- Мы часто видим практику, когда, например, при освоении сотен миллионов государственных рублей на строительстве дорог, на предприятии официально числится «полтора землекопа». Людям платят деньги в конвертах. Эта практика должна быть прекращена, - распорядился Бурков.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Также губернатор подчеркнул первостепенную важность социальной поддержки населения – мам, воспитывающих детей, пенсионеров, инвалидов и безработных.

- В настоящий момент мы боремся за сохранение регионального материнского капитала. Напомню, что это денежная выплата в 138 тысяч рублей, выдается в нашей области при рождении третьего и последующих детей. В текущем году ее уже получили около 2 тысяч омских семей на общую сумму 240 млн рублей, - заявил Александр Бурков. - В 2019 году сохранится ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка в размере 9 641 рублей, на эти цели в бюджете предусматривается 1.3 млрд. Продолжатся ежемесячные выплаты по 9 660 руб. при рождении третьего и последующих детей, до достижения ими трёх лет. Более 1 миллиарда заложено на детское ежемесячное пособие для различных категорий граждан, общей численностью около 90 тысяч человек.

Также существенная статья расходов бюджета – это компенсация проезда в транспорте и льготы по оплате коммунальных услуг. Общая сумма на этот год была 4,3 млрд рублей. На следующий – 4,5 млрд.

По итогам текущего года ожидается исполнение социальных обязательств в размере 7,6 млрд руб., число получателей – 536 тыс. человек. На 19 год мы запланировали по этому направлению почти 8 млрд руб. для 543 тыс. омичей.

НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ С КАДРАМИ НА СЕЛЕ

Рассказал Александр Бурков и о последствиях хронического и многолетнего недофинансирования в сфере здравоохранении региона. С доставшимся «наследством» сейчас пытаются разбираться и ситуация постепенно начинает выправляться.

Из областного бюджета в этом году дополнительно выделено 300 млн рублей на приобретение медицинского оборудования и транспортных средств. Закуплено 60 машин для участковых врачей, 29 микроавтобусов для доставки пациентов на гемодиализ.

Еще 230 млн выделили на ремонт 24 больниц. Наконец, открылась поликлиника на 1000 посещения на Левом берегу.

В следующем году для тарской ЦРБ и в Клинического кардиодиспансер закупят ангиографы. Еще три больницы в Омске получат новые томографы.

Все еще очень острой остается проблема с медицинскими кадрами на селе. Хотя бы частично справиться с ней призваны действующие в Омской области программы «Земский доктор» и «Земский врач».

- Необходимо в сжатые сроки, в течение 19 года разработать для этих объектов проектную документацию, пройти государственную экспертизу и начать строительство в 2020 году. Даю соответствующее поручение министерствам здравоохранения и строительства, - подчеркнул глава региона.

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА И СВАЛКАМИ

Омская область встала перед еще одной очень серьезной проблемой – экологической. Губернатор акцентировал внимание собравшихся на проблемах загрязнения воздуха и утилизации твердых коммунальных отходов. Также необходимо заняться утилизацией старых свалок в городе.

ОБРАЗОВАНИЕ

В регионе по-прежнему остается дефицит в детсады. До конца текущего года планируется открыть порядка 300 дополнительных мест, в том числе 185 мест для детей в возрасте до 3 лет. Но этого недостаточно. Очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет более 1,5 тысяч; детей ясельного возраста – почти 2,5 тысяч. Потребность в новых местах – высокая: до 2021 года это 18 тыс. мест. В финансовом выражении это 14 млрд руб. Задачу необходимо решать вместе с федеральным центром.

В этом году была отремонтирована каждая вторая школа региона. Это беспрецедентные масштабы за последние годы.

В будущем году мы приступим к строительству общеобразовательных школ г. Исилькуль на 550 мест и микрорайоне "Амурский-2" г. Омска на 1100 мест. Из федерального бюджета на эти цели будет привлечено около 300 млн руб.

Также идёт подготовка строительства ещё трёх школ: в Горьковском, Омском районах и в городе Омске на улице Завертяева. Это хорошая положительная динамика.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СМЕСТИЛСЯ В РЕГИОНЫ

- Много лет эта отрасль финансировалась по "остаточному принципу". Ситуация изменилась с приходом на пост руководителя федерального минкульта Владимира Мединского. Впервые за долгие годы вектор развития культуры наконец-то сместился в регионы. Мы получили действенную поддержку, - говорит Бурков.

Глава региона рассказал, что в этом году были закуплены инструменты для омских филармонии и училища имени Шебалина. Отметил, что удалось завершить реконструкцию здания «Галерки». В следующем году надеются сдать такие значимые объекты, как «Саламандра» и открытия Центра «Эрмитаж – Сибирь».

ЭКОНОМИКА

Необходимо понимать, что инвестиционный климат в регионе зависит от многих факторов. Одними лишь инвестиционно ориентированными преференциями вопрос не решить. Тем более, когда вокруг нас соседи, с которыми нам сложно устраивать соревнования по этой дисциплине.

Важнее всего для инвестора время, которое пройдёт с момента решения о вложении средств в проект, до его запуска. А на это сильно влияет скорость получения всей разрешительной документации, подключения к инженерным сетям, подбора необходимых кадров.

Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2018 года получение разрешения на строительство в Омской области занимает 136 дней. При этом федеральной целевой моделью «Получение разрешения на строительство» установлено, что совокупная длительность всех процедур для получения разрешения не должна превышать 85 дней. Это провал... Какие инвесторы к нам пойдут при таких условиях? – задал риторический вопрос губернатор. - Сегодня необходимо на 100% включаться в федеральную повестку. И не только по нацпроектам. Это касается и законодательных инициатив, и инструментов территориального развития, и проведения в Омской области федеральных и межрегиональных мероприятий, затрагивающих инвестиционную проблематику.

ОФИЦИАЛЬНО

Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия ГЕРАСИМОВА:

«Благодаря таким планам мы сможем удержать молодежь в регионе»

- Очень содержательное послание. Выстроено оно, естественно, основываясь на исполнении майских указов президента. Лично для меня очень значимо, что губернатор сделал акцент на социальной направленности программ развития нашего региона. Это и многодетные семьи, и социальное предпринимательство. Особенно важна поддержка социальных сфер, в которой нуждаются очень много людей. Очень понравилось, что это прозвучавшее сегодня намерение правительства войдет в стратегию развития до 2030 года. Последовательно будут решаться задачи, которые ставил еще временно исполняющий обязанности губернатора, чтобы поднять имидж нашего региона. А, значит, будет решена и главная задача – оставить в омском регионе молодежь.