«Когда я умру, не приходите к моей могиле»: В Омске школьница оставила родным предсмертное послание

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-24T10:39:03+03:00

У девочки было много друзей в соцсетях, но никто из них не почувствовал беды

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В Омске за последние несколько дней очевидцы в соцсетях публиковали фотографии школьниц, тела которых обнаружили возле многоэтажек. Оба случая произошли на Левом берегу, практически на соседних улицах – первый случай произошел на Волгоградской. Там на выходных жильцы дома обнаружили тело 14-летней девочки. В понедельник стало известно и о другом происшествии. Жильцы шестнадцатиэтажного дома на Дианова обнаружили под балконами тело уже 16-летней девушки. Дома, в которых произошли трагедии, находятся в одном районе, расстояние между ними около пятисот метров. В следственном комитете уже подтвердили, что оба случаи - суициды.

Мы выяснили, как звали 16-летнюю - Елена Фирстова* (фамилия и имя изменены). «Комсомолке» удалось найти ее в соцсетях. В ее профиле во Вконтакте не так много записей. Девушка написала, что увлекалась корейской культурой и писала стихи.

Она жила обычной жизнью подростка. В закрепленной записи на ее странице от 14 октября цитата из паблика о любви. Среди немногочисленных фотографий и репостов также цитаты о неразделенных чувствах и смерти. Но некоторые сообщения школьницы могли насторожить близких девочки.

Фото на стене девушкиФото: vk.com

Елена Фирстова незадолго до трагедии оставила послание в статусе на своей страничке: «Когда я умру, не приходите к моей могиле и не садитесь возле нее, рассказывая, как вы сильно любите и скучаете. Эти слова нужны были мне живой». По всей видимости, об этом она и думала в последний момент.

Девушка в этом году поступила в колледж, однако до поступления в туда, у нее на фото было больше друзей и разных локаций. Примерно с сентября девушка для своих 211 подписчиков публиковала преимущественно домашние селфи. В день смерти школьница написала у себя в Инстаграм:

"Как-то че-то *** [глагол, заменяющий слово "устала"]

Но никто из друзей и близких не почувствовал, что Лене нужна помощь...