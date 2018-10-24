2018-10-24T10:18:53+03:00
Звезды

«Ночь искусств-2018» в Омске: танцы на балу, советские диафильмы и романсы под чай

Акция пройдет 4 ноября
Анна МИКУЛА
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Фото: culture.ruФото: culture.ru
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4 ноября по всей стране пройдет ставшая традицией акция «Ночь искусств». В этом году к ней присоединятся омские музеи и театры. Рассказываем о том, какие сюрпризы для посетителей приготовили организаторы.

Вы поедете на бал?

Посетителей исторического парка «Россия – моя история» ждут специальные тематические интерактивные экскурсии «Золотой и Серебряный века в истории русской культуры». На выставке ArtGenius гости смогут принять участие в Арт-прогрузке и узнать 100 главных лайфхаков сферы искусства. Посетителей постарше ждет ретро-party «Ностальгия». В фойе для посетителей будут организованы зажигательные мастер-классы по танцам, как бальным, так и современным. Это станет своеобразной подготовкой к кульминации праздника – большому осеннему балу.

Исторический парк, «Россия – моя история», ул. 70 лет Октября, 25.

18.00-23.30.

Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

Стать актером на полчаса

К акции присоединился омский театр юного зрителя. Вечером воскресенья зрителей познакомят с двумя пьесами «Луноход» Евгения Ионова и «Тявкай и рычи» Юрия Клавдиева. У поклонников Мельпомены есть уникальная возможность поучаствовать в эксперименте: не просто наслаждаться работой актеров, но и самим принять непосредственное участие в процессе!

Поскольку количество мест ограничено, записаться на него нужно заранее в официальном паблике ТЮЗа vk.com/omsk_tuz.

ТЮЗ, пр-т К.Маркса, 4в.

С 20.00.

Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Узнать секреты Левитана и Айвазовского

4 ноября в областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля будут бесплатно работать две экскурсионные программы: «Три века русского искусства» о творчестве Шишкина, Левитана, Айвазовского, Врубеля и «Легенды о цветах», которая знакомит с произведениями художников XVIII–XXI веков, среди которых есть и омские мастера. Увлекательный рассказ позволит не только приобщиться к творчеству авторов, но и раскроет некоторые секреты их мастерства.

Врубелевский корпус музея, ул. Ленина, 3.

С 18.00 до 22.00.

"ВКонтакте"

"ВКонтакте"

Слушать песни и беседовать с артистами

В музее имени Достоевского запланирована на воскресный вечер обширная программа. Она начнется в 18.00 с выступления музыканта-поэта, автора-исполнителя Власа Вересеня

Через полчаса его сменят студентки Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина, которые представят «Песню на все времена». С 19.00 посетители музея смогут пообщаться с актрисой театра «Студия» Л. Ермолаевой» Ларисой Дубининой, после чего откроется выставка «Бумажные письма: искусство и таинство». В 20.40 начнется мастер-класс по скрапбукингу, а в 21.30 - развлекательная викторина «Искусство объединяет».

Музей имени Достоевского, ул. Достоевского, 1.

С 18.00 до 22.00.

Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Учиться искусству оригами и писать перьями

В этом году сотрудники Музея просвещения в рамках акции «Ночь искусств» предлагают насыщенную и разнообразную программу. Посетителей ждут пешеходная экскурсия по Любинскому проспекту «Сибирский Лейпциг», лекция и мастер-класс «Искусство оригами», мастер-класс по письму чернилами и перьями «Что написано пером…». Малышам покажут мультфильмы и диафильмы советской эпохи. Для детей и взрослых пройдет киновикторина «Знаешь ли ты кино?». Омичей познакомят с секретами традиционного японского боевого искусства, а еще покажут анимэ «Двенадцать месяцев». Омский музей просвещения, ул. Музейная, д. 3.

С 18.00 до 22.00.

Увидеть вооружение фашистской армии

В Музейном комплексе воинской славы все желающие смогут посетить новую выставку «Курская дуга», посвященную великому танковому сражению лета 1943 года, которое стало коренным переломом в Великой Отечественной войне.

На выставке рассказывается о судьбах омичей, принимавших участие в этих боях. За каждым предметом и документом, взятым из личных архивов, хранящихся в музейных коллекциях, лежит реальная история его владельца. Представлены обмундирование, награды, вооружение как советской, так и фашистской армий.

В рамках выставки будет организована фотозона. Для детей младшего возраста пройдет квест-игра «Бравые ребята!», а на площадке под открытым небом «Оружие Победы» квест-игра «Аты-баты, все в солдаты».

Все посетители смогут принять участие в викторине «Мы помним, мы гордимся» с призами и подарками.

Музейный комплекс воинской славы омичей, ул. Таубе, 7.

С 18.00 до 22.00.

Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Слушать романсы и пить чай

«Ночь искусств» в «Либеров-центре» начнется до наступления темноты – в 18.00 с презентации выставки «Пейзаж Сибири». В 19.00 перед посетителями выступит с романсами Анна Нечипуренко. В 20 часов начнется концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Сретенье» под названием «Ой, да как во Омской во губернии…». В 21.00 организаторы акции покажут фильм французского режиссера «В лесах Сибири». Кроме того, с 18 до 22 часов в «Либеров-центре» будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Совы нежные». По традиции будет работать чайная зона.

«Либеров-центр», ул. Думская, 3.

С 18.00 до 22.00.

Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

Изготовить календарь и увидеть редкие часы

«Ночь искусств» в краеведческом музее пройдет под девизом «Искусство останавливает время!». Выставка «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении Эпохи» перенесет посетителей в XIII–XV столетия, где перед ними предстанут работы Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Тициана, Джованни Беллини и др., оживающие прямо на глазах. Выставка сопровождается прекрасной классической и оперной музыкой, а голос диктора ведет зрителя по значимым фактам из биографий художников.

Для гостей музея состоится экскурсия по новой выставке «Как измерить время», посвященной разнообразию часов и календарей XIX–XXI вв из коллекции ОГИК музея.

В рамках программы предусмотрен мастер-класс по изготовлению календаря в технике аппликации. На постоянной экспозиции музея «Сибирский град Петров» состоится квест «Шаг в историю», для посетителей музея будут открыты выставки «Мир природы в мире людей», «Этномозаика Омского Прииртышья», «Археология Омского Прииртышья», «Человек и Гражданская война», «Комсомол в судьбах поколений».

Государственный историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 23а.

С 18.00 до 22.00.

Фото: официальный сайт Краеведческого музея

Фото: официальный сайт Краеведческого музея

ВАЖНО!

Вход на все мероприятия, запланированные в рамках «Ночи искусств», свободный! Исключение составляют Музей просвещения (участие в некоторых мастер-классах стоит порядка 200 рублей) и краеведческий музей. Вход в последний будет стоить около 350 рублей.

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