2018-10-24T09:32:58+03:00
Здоровье

4 процедуры для профилактики кариеса, о которых вы не знали

Осень – время сезонных обострений, это актуально и для проблем с зубами. Самое время подумать о профилактике
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Стоматолог-терапевт Ольга Панова проводит фтор-профилактикуСтоматолог-терапевт Ольга Панова проводит фтор-профилактику
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Фтор-профилактика, глубокое фторирование, фтор-лак. Белые пятна на зубах – признак деминерализации и скорого появления кариозного поражения. Для зубов необходим фтор: он делает эмаль прочнее. Есть несколько способов написать зубы этим полезным веществом, и врач подберет подходящий в зависимости от возраста пациента и ситуации в полости рта.

Герметизация фиссур. На жевательной поверхности зуба есть фиссуры, особые неровности: бороздки, ямочки, которые помогают нам измельчать пищу. Но в них скапливаются остатки еды и начинают размножаться кариесогенные бактерии. Иногда сама форма фиссур мешает их хорошо очищать. Врач может запечатать их специальным веществом – силантом, которое защитит зуб от бактерий. Процедура не нужна людям, у которых зубы от природы имеют неглубокую структуру бороздок.

Профессиональная гигиена. «Да ладно! Про это все знают!», - возмутятся читатели, которые пришли сюда выяснить о профилактике что-то новое. Снятие налета ультразвуком и методом air-flow – самые популярные способы профессиональной чистки зубов в Омске, - действительно хорошо разрекламированы. Но для детских и подростковых зубов они не подходят: есть риск повредить эмаль! Да и у взрослых бывают противопоказания (астма, аллергии, болезни сердца). Деликатно снять налет с зубов можно особыми пастами: такую процедуру стоматологи проводят с 2х лет.

Правильный домашний уход. Регулярно чистить зубы – недостаточно. Нужно это делать еще и бережно, и эффективно. Можете ли вы сказать, на какой картинке показано неправильное движение для чистки?

Ответ: Под номером шесть. Такое движение повреждает десны, вызывает их кровоточивость и может привести к появлению клиновидного дефекта на зубах.

Благодарим за помощь в подготовке материала «КосмоСтом» - сеть стоматологий в Омске.

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