В омских школах усиливают меры безопасности учеников

23 Окт. 17:30 2018-10-29T08:52:38+03:00

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Трагедия в Керченском политехническом колледже послужила поводом в очередной раз привлечь внимание взрослых к проблеме обеспечения безопасности детей.

Причем не только с помощью технических средств контроля и охраны, но и в сфере психологической профилактики подобных инцидентов. Как сообщили в департаменте образования мэрии, в 2018 году кнопки экстренного вызова сотрудников полиции установлены во всех омских школах. Между образовательными учреждениями и Управлением вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Омской области заключены договоры на оказание охранных услуг с использованием тревожной сигнализации. Все 186 городских школ и детских садов оборудованы системами видеонаблюдения. Во всех школах, где весной и осенью этого года размещались избирательные участки, были установлены металлодетекторы. После выборов было решено продолжить использование этих устройств для обеспечения безопасности учеников и педагогов.

- Кроме того, в ряде образовательных организаций установлены системы ограничения доступа - турникеты и домофонные системы. Что касается сотрудничества с частными охранными предприятиями, то оно обеспечивается за счет родительской общественности.

Если родители считают, что необходимо принять дополнительные меры для безопасности их детей, то коллегиально принимают такое решение, а оплата услуг охранного предприятия осуществляется уже за счет родителей, - поясняет заместитель директора департамента образования Ольга Харитонова.

Не менее важно, по словам педагогов, уделять внимание воспитательному процессу, ведь психологические сложности ребенка не всегда на виду. В этой связи возрастает роль социальных педагогов и школьных психологов, способных вовремя заметить изменения в поведении школьника, принять профилактические меры и профессионально скорректировать проблему.

ЦИФРА В ТЕМУ

186 городских школ оборудованы системами видеонаблюдения в Омске.

КОМПЕТЕНТНО

«Мы должны кропотливо работать вместе: родители, педагоги и общество»

Директор лицея № 64 Татьяна ЛУКИНОВИЧ:

- Понятно, что в один момент мы эту ситуацию не исправим. Здесь необходима кропотливая и достаточно долгая совместная работа родителей, педагогов и общества в целом. В наше непростое время каждому ребенку нужно прививать общие гуманитарные ценности, а они воспитываются в первую очередь в семье. Ведь именно в семье учат быть благодарным, уважать старших, дружить и т. д. Иконечно, обществу нужно обратить внимание на семью и создавать условия для семейного воспитания.