2018-10-24T12:42:45+03:00
Общество

Прокуратура требует посадить омичку, подарившую своего ребенка учительнице из Петербурга

По мнению обвинения, был вынесен слишком мягкий приговор
Анна МИКУЛА
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Обвинение просило для женщин 5 лет тюрьмы.Обвинение просило для женщин 5 лет тюрьмы.
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура подала апелляцию на решение Кировского районного суда. Напомним, недавно там рассматривалось дело омички Кристины Лыскиной, подарившей свою новорожденную дочь жительнице Петербурга, с которой познакомилась в соцсетях. Изначально в отношении женщин возбудили дело за торговлю людьми. Но потом статью переквалифицировали на более мягкую - «Незаконное усыновление».

Обвинение просило для двух участниц этой истории по 4 года лишения свободы, но для них все закончилось благополучно. Кристина Лыскина должна выплатить штраф в 24 тысячи рублей. У девушки сложное материальное положение, поэтому ей разрешили рассчитаться в частями - в рассрочку. Ольгу Петрову приговорили к полутора годам обязательных работ. Кроме того, и это самое важное для учительницы физики - она сможет продолжать работать педагогом. Суд посчитал нецелесообразным запрещать ей работать в школе.

Обвинение посчитало наказание слишком недостаточным и обжалует решение в Омском областном суде.

Ольга Петрова, в свою очередь, настаивает на своей полной невиновности. Женщина утверждает, что и не планировала удочерять девочку, а просто на время перевезла ее к себе домой. Объяснила, что пожалела маму ребенка Кристину Лыскину и пыталась ей помочь.

- Буду ли и я в свою очередь обжаловать решение суда и добиваться своего полного оправдания, пока не знаю. До сих пор советуюсь с юристами, - рассказала «Комсомолке» Петрова. - Представление прокурора будет у моего адвоката к концу недели. Тогда и будем думать, как поступать дальше. Кристина еще родительских прав не лишена, суда еще не было. Так что помогаю ей пока, в основном, морально.

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