Аэропорт имени Летова - лидер мнений среди известных омичей

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-23T14:33:48+03:00

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Омичи активно обсуждают различные варианты названия омского аэропорта. Название для него выберут в рамках проект «Великие имена России». Пока есть список из 10 имен. «Комсомолке» удалось получить комментарий от нескольких известных омичей об их мнении на название нашей воздушной гавани.

Предприниматель Виктор Шкуренко больше всего склоняется к мнению общественности:

- Я не против Летова. Сначала мне показалось это слишком оригинальным, но сейчас мнение общественности слишком сильно - и я уже привык. Идея кажется мне хорошей. Но я однозначно против Манякина. Считаю: название аэропорта как гражданского объекта не должно быть связано с военными и армией. Аэропорт должен носить имя деятеля искусства или культуры.

Также в поддержу Летова выступает актер Драмтеатра Руслан Шапорин:

- Я не знаю - только вчера начал об этом думать. Конечно, все сейчас склоняются к кандидатуре Летова. Это уже своеобразный бренд города, потому что Омск - его родина. Но если говорить о кандидатуре, которая бы устраивала всех горожан, то это Рождественский или Туполев. Это наиболее компромиссные варианты.

Виктор СКУРАТОВ, владелец сети кофеен, тоже активно выступает за известного музыканта:

- Letov internation airport - настолько крутецкая идея, что шансы на ее реализацию стремятся к нулю. К сожалению, все смелые и реально крутые идеи остаются гарантированно без внимания. Особенно, когда речь идет о регионах. Компромиссные безвкусные трусливые варианты - наше все. Очень хочу ошибаться. Но очень хотел бы, чтобы аэропорт назывался именем самого известного и выдающегося моего земляка за последние 50 лет.

Но в поддержку Летова выступают не все. У боксера Алексея Тищенко иное мнение:

- Я бы голосовал за Достоевского или Колчака. Считаю, что их имена одни из самых известных среди тех, которые ассоциируются с Омском.

Неожиданным нам показалось мнение депутата городского совета Александра Иванова:

- Знаете, главное, чтобы аэропорт был, а как он будет называться - это уже неважно. Если выбирать из вариантов, которые существуют, то мне наиболее нравится вариант с Туполевым. Он как раз имеет отношение и к Омску, и к авиации.

Впрочем, политолог Владимир Радул считает:

- Аэропорт должен носить имя известного омича, который несет большую значимость для города, внес большой вклад и имеет огромные заслуги как перед областью, так и перед Россией. Как корабль назовешь - так он и поплывет, знаете же. Мне почему-то хочется, чтобы аэропорт носил имя Ульянова.