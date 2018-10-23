Представитель Олега Газманова - об обвинении омича в плагиате: Мы не нашли никакого сходства в песнях!

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-23T15:19:11+03:00

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Напомним: артист из Омска Александр Шаханин обвинил певца Олега Газманова в том, что тот украл его песню. Причем покусился на святое - переиначил его гимн, написанный для акции «Бессмертный полк». Олег Газманов не стал комментировать обвинения, сославшись на сильную занятость. Сейчас артист готовится к туру, посвященному 50-летию на сцене, - «Жить, так жить!», который пройдет как в российских городах, так и за границей. Накануне он дал концерт в Ростове.

Так что миссию держать удар сибиряка взяли на себя пиарщики артиста. Команда Газманова прервала молчание.

- Мы, безусловно, с огромным уважением относимся ко всем артистам, авторам и музыкантам, - заявил «Комсомолке» официальный представитель Газманова Егор Новохатский. - Все мы прекрасно знаем, какой это тяжелый труд. Мы ознакомились со спорной композицией, сравнили и не нашли никаких схожестей с песней Олега Михайловича. В любом случае у Александра есть прекрасная возможность подать в суд - если он с нами не согласен. Если он композитор, то владеет музыкальной грамотой. Советую ему выписать нотами эти 2 мелодии и сравнить их. Надеемся: он лично убедится, что песни эти несхожи.

Омский певец-исполнитель в самом начале скандала намекал: деньги его не интересуют - конфликт может быть исчерпан и после совместного выступления со звездой. Но заинтересует ли Газманова идея исполнить песню с Шаханиным в качестве примирения, Егор Новохатский ответить затруднился. Ознакомился с этим ответом и омский музыкант. Судя по всему, такая реакция на его претензии мужчину совсем не устроила. Сибиряк готов идти до конца.

- Вполне ожидаемый ответ. Значит, все пойдет по плохому сценарию. Мы с юристами работаем над тем, чтобы подавать иск в суд, - резюмировал Александр Шаханин после того, как мы передали ему ответ команды Газманова.

А тем временем различные эксперты внимательно разобрали и композицию самого Александра Шаханина. И они неоднозначно намекают: признаки заимствования есть в песне и самого сибиряка. Один из кусков песни, по их мнению, сильно напоминает композицию «На безымянной высоте».

Сын Газманова Родион и вовсе считает, что Шаханин затеял всю эту историю со скандалом и плагиатом неспроста.

- Человек явно пытается заниматься самопиаром на этой теме и рекламирует себя. А СМИ ему в этом активно помогают, - сказал сын Газманова.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой ситуации.

Бессмертный полк.Песня Александра Шаханина