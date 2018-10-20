Социальная кампания «Навстречу безопасности» учит омских водителей и пешеходов поведению на дорогах

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-20T18:05:32+03:00

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В Омскую область в этом году пришла социальная акция «Навстречу безопасности»: опытные тренеры на специально оборудованных автомобилях передвигаются по населенным пунктам региона и встречаются со всеми участниками дорожного движения – детьми и взрослыми, водителями и пешеходами. Широкомасштабная кампания проводится в России уже в третий раз, в этом году она охватила сибирские регионы – Красноярский край, Омскую область и Алтайский край. Цель социальной кампании – уменьшить количество ДТП и жертв дорожных происшествий. Кампания проходит в рамках федеральной программы по безопасности дорожного движения при поддержке ГУ ГИБДД МВД России и региональных властей. Ее непосредственным исполнителем выступает экспертный центр «Движение без опасности». 18 октября участники кампании подвели ее итоги: в редакции "Комсомольской правды" в Красноярске прошел круглый стол, соединивший с помощью телемоста Омск, Барнаул и Москву. В круглом столе приняли участие представители ГИБДД, региональные чиновники, преподаватели и члены общественных организаций. Все они оценили опыт кампании «Навстречу безопасности» в сибирских регионах как положительный и безусловно эффективный.

Как проходит процесс обучения? По дорогам вовлеченных в кампанию регионов передвигаются специальные мобильные команды на автомобилях, оснащенных всем необходимым оборудованием. В считанные минуты они разворачивают обучающие площадки и организуют интерактивные занятия, в которые вовлекают детей и взрослых. За время проведения акции в Сибири эксперты центра «Движение без опасности» встретились с тысячами жителей сибирских регионов, побывали в детских оздоровительных лагерях, школах, больницах, перинатальных центрах и во многих других местах. Занятия, которые проводят тренеры – не просто лекции: это живые обучающие ситуативные игры, в которых детям предлагается примерить на себя разные роли – водителей и пешеходов, пассажиров, сидящих на пассажирском сиденье, и велосипедистов. В занятия вовлекаются и родители – ведь они тоже являются водителями и пешеходами.

Кампания «Навстречу безопасности» широко освещалась в СМИ и в соцсетях, благодаря этому о ней услышали многие жители сибирских регионов.

- Мы используем любую возможность, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения на дорогах, - рассказывает начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Татьяна Гридасова,– Это не просто лекции и беседы, это модель на практике, которую можно примерить на себе. Она очень впечатлила детей. И конечно, это ценно для нас - педагогов и воспитателей.

Немаловажно, что в обучающий процесс вовлекаются не только дети, но и их родители. Ведь именно взрослые становятся для маленьких главными учителями. Только родители своим примером могут показать детям, как правильно вести себя на дороге, и закрепить эти знания в их сознании на всю жизнь.

- Формирование культуры поведения на дороге происходит внутри семьи, - подчеркнул мастер спорта по автомобильному спорту Александр Пономарев. - Родители не должны сваливать ответственность на какие-либо службы, а своим собственным поведением показывать, что можно делать, а что нельзя. Такой масштабной работы в этом плане, как сейчас, никогда раньше не было.

По мнению начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексея Членова, акция подучилась живой, яркой и очень информативной для всех ее участников. Положительный опыт социальной кампании «Навстречу безопасности» необходимо тиражировать и в других регионах России, продолжая при этом работу в своих собственных. Об этом свидетельствует статистика по ДТП: в исследованиях сравнивались данные о происшествиях на дорогах в январе и сентябре 2018 года. В Алтайском крае, например, количество ДТП с участием детей уменьшилось на 9,5%. Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сократилось на 7,7 %, погибших – на 9,4%. Улучшилась ситуация на дорогах: уменьшилось количество обгонов с выездом на полосу встречного движения, увеличилось число водителей, соблюдающих скоростной режим. Все больше родителей, отправляясь в поездки с детьми, используют специальное детское кресло.

Эффективно программа показала себя и в Красноярском крае. Число ДТП снизилось на 7%, количество погибших в происшествиях на дорогах сократилось на 9,4%. Повысилась положительная статистика по скоростному режиму и количествам обгонов. Увеличилась доля пассажиров, пристегивающихся в поездках ремнями безопасности. Все больше родителей приобретают детям одежду и ранцы со светоотражающими элементами. Сейчас, когда на дорогах темнеет раньше, это особенно важно.

В Омской области, к сожалению, проблема безопасности на дорогах по прежнему остается острой. Как показывает статистика, число ДТП в регионе с января по сентябрь возросло на 0,2 %, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось на 4%. Все это показывает, что работу над безопасностью на дорогах в Омской области необходимо продолжать.

Подведя итоги кампании «Навстречу безопасности», участники телемоста отметили ее плюсы и определили задачи на будущее. В следующем году акция будет проводиться на Дальнем Востоке. Экспертам придется учитывать специфику дальневосточных регионов, где от 60 до 80% автомобилей являются праворукими. Задача тренеров – научить водителей безопасному вождению в этих условиях. Так же в будущем году участникам кампании «Навстречу безопасности» предстоит разработать специальный обучающий алгоритма для мотоциклистов.