2018-10-20T10:48:34+03:00
Происшествия

В омском аэропорту из-за серьезного ЧП на 11 часов задержали вылет

В двигатель самолета попали куропатки
Анна МИКУЛА
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В турбину самолета попали птицы.В турбину самолета попали птицы.Фото: Александр ГЛУЗ
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ЧП случилось сегодня, 20 октября, рано утром. Самолет, который должен был направляться из Омска в столичное Домодедово, внезапно остановился. Пассажиров попросили покинуть салон.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел на взлетной полосе. При рулении в двигатель авиалайнера попали две куропатки. Все закончилось благополучно для находившихся на борту людей - воздушное судно не успело оторваться от земли. В этот момент в самолете находились 157 пассажиров.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь на Москву в 6.30. Резервный борт из Екатеринбурга прибудет ориентировочно в 13.00. Ожидается, что в Домодедово самолет из Омска приземлится не ранее 17.50 по московскому времени.

Сейчас пассажирам, которые вынуждены ждать отправления в аэропорту, предоставлены горячее питание и напитки.

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