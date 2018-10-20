В омском аэропорту из-за серьезного ЧП на 11 часов задержали вылет

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-20T10:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось сегодня, 20 октября, рано утром. Самолет, который должен был направляться из Омска в столичное Домодедово, внезапно остановился. Пассажиров попросили покинуть салон.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел на взлетной полосе. При рулении в двигатель авиалайнера попали две куропатки. Все закончилось благополучно для находившихся на борту людей - воздушное судно не успело оторваться от земли. В этот момент в самолете находились 157 пассажиров.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь на Москву в 6.30. Резервный борт из Екатеринбурга прибудет ориентировочно в 13.00. Ожидается, что в Домодедово самолет из Омска приземлится не ранее 17.50 по московскому времени.

Сейчас пассажирам, которые вынуждены ждать отправления в аэропорту, предоставлены горячее питание и напитки.