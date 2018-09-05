Владимир Гуселетов представит омское отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на юбилейном Съезде Партии в Москве

5 Сент. 07:00 2018-10-19T14:19:36+03:00

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Конференция состоялась 28 сентября в здании Регионального центра по связям с общественностью. На ней делегаты из местных отделений Партии в Омской области слушали доклад о реализации плановых мероприятий, а также обсуждали возможности запуска новых партийных проектов.

Центральным в повестке был вопрос о выборе делегата на юбилейный Х Съезд Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, который пройдет в Москве 28 октября. Единогласным решением в качестве делегата на Съезд был избран Председатель Совета омского регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Омского городского Совета Владимир Гуселетов. Еще двое партийцев были рекомендованы на Съезд в качестве гостей, в настоящий момент их присутствие согласуется с Москвой.