2018-10-19T14:19:36+03:00
Общество

Владимир Гуселетов представит омское отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на юбилейном Съезде Партии в Москве

Такое решение было принято на прошедшей Конференции омского Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конференция состоялась 28 сентября в здании Регионального центра по связям с общественностью. На ней делегаты из местных отделений Партии в Омской области слушали доклад о реализации плановых мероприятий, а также обсуждали возможности запуска новых партийных проектов.

Центральным в повестке был вопрос о выборе делегата на юбилейный Х Съезд Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, который пройдет в Москве 28 октября. Единогласным решением в качестве делегата на Съезд был избран Председатель Совета омского регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Омского городского Совета Владимир Гуселетов. Еще двое партийцев были рекомендованы на Съезд в качестве гостей, в настоящий момент их присутствие согласуется с Москвой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Новости 24