В Омске прошла акция «Ребенок-главный пассажир»

4 Сент. 07:00 2018-10-19T13:51:54+03:00

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Целью мероприятия являлось привлечение внимания взрослых к обеспечению безопасности детей-пассажиров.

Правила дорожного движения РФ обязывают водителей использовать специальные удерживающие кресла при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет. И это не просто прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность полностью зависит от человека, сидящего за рулем.

« Статистика показывает, что дети страдают в 40% автоаварий, в которых участвуют как пассажиры. Сопутствующей причиной получения тяжелых и даже смертельных травм является пренебрежение использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Халатность родителей, не соблюдающих элементарные меры безопасности не только по отношению к себе, но и ребёнку, приводит к трагедиям на дорогах. Это недопустимо», пояснил лидер омских справедливроссов, депутат омского Горсовета Владимир Гуселетов.

В ходе акции «Ребенок – главный пассажир» с участниками дорожного движения проводились разъяснительные работы. Водителям и пешеходам, которые не нарушают правила дорожного движения, были вручены памятные подарки и светоотражающие жилеты, детям – яркие воздушные шарики.

Участники дорожного движения позитивно восприняли акцию справедливороссов и сотрудников ГИБДД и отметили, что напоминать родителям о безопасности детей необходимо регулярно – каждое подобное мероприятие может спасти чью-то жизнь.