СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ посетили воспитанников омской школы-интерната №5

3 Сент. 07:00 2018-10-19T13:42:42+03:00

На мероприятие так же были приглашены представители УМВД по городу Омску

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Активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ Россия посетили воспитанников «Специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», в которой в данный момент проживают и обучаются дети от 8 до 18 лет.

Инициатором мероприятия выступили депутат Омского городского Совета от фракции «Справедливая Россия» и член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Чистяков. На мероприятие так же были приглашены представители УМВД по городу Омску.

Активисты партии провели с воспитанниками интерната профилактическую беседу о вреде употребления психотропных веществ и наркотиков. Ребята показали фильмы на данную тему, а затем специалисты по делам несовершеннолетних УМВД поговорили с ними об основах законопослушного поведения и ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

После лекции для ребят было организовано вкусное чаепитие с пирогами и сладостями.

« Дети, оставшиеся без попечения родителей нуждаются в повышенном внимании общества. Они находятся в уязвимом положении, в котором очень легко оступиться и сделать неверный шаг. Наша задача поддержать детей, показать, что они не одни, что они полноценные члены общества.

В то же время важно предостеречь детей от тех опасностей, которые может нести в себе социум: привить им стойкую неприязнь к асоциальному стилю поведения и пагубным привычкам, сформировать желание вести здоровый и активный образ жизни», пояснил суть акции Владимир Гуселетов.

Фото: УМВД РФ по Омской области и Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области