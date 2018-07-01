Омские справедливороссы продолжают акцию «Лагерь – территория здоровья»

1 Июль 07:00 2018-10-19T13:12:00+03:00

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И рассказывают ребятам, отдыхающим на при роде о преимуществах здорового образа жизни, и о том, как противостоять влиянию сверстников в отношении навязывания вредных привычек.

Наша партия часто проводит мероприятия, направленные на профилактику пагубных привычек, пропаганду здорового образа жизни и позитивного досуга среди молодежи. Крайне важно дать ребятам полную и объективную информацию о тех опасностях, которые влечет потребление табачной продукции, алкоголя и наркотических средств. Особенно важно это сделать своевременно, ведь летом у детей много свободного времени, новых знакомств и общения, к сожалению, не всегда хороших, рассказывает инициатор акции депутат Омского городского Совета от фракции «Справедливая Россия» Владимир Гуселетов.

Сегодня активисты Партии совместно с сотрудниками полиции выехали в детские лагеря Чернолучинской зоны отдыха: Русский лес и Стрельниково, где поведали более чем двум ста ребятам об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, показали авторские ролики о вреде употребления этих средств, и раздали детям информационные листки и памятки о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков.

Ранее активисты партии уже посетили с данной акцией еще 6 детских лагерей и баз отдыха в Омской области.