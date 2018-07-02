СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла участие городском проекте «Любинский.Live»

2 Июль 09:00 2018-10-19T12:59:26+03:00

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Авторы и исполнители Павел Хусаинов и Александр Журавлев, а также дуэт "SmileMuse" Алексея Маслакова и Дмитрия Артамонова (саксофон и гитара) исполнили для омичей свои композиции на открытой площадке Любинского проспекта, предоставленной Омским Городским музеем.

« В последнее время культурная жизнь в городе становится более разнообразной, интересной и доступной. И это не может не радовать. Я считаю, в этом большая заслуга областного Минкульта и соответствующего департамента администрации Омска. У нас в регионе прекрасная талантливая молодежь, а теперь есть и площадки, чтобы это продемонстрировать.

Наша партия всегда принимает участие в таких проектах, поддерживает талантливых молодых исполнителей. Думаю, что в эту субботу омичи, гуляющие по улице Ленина остались довольны позитивны, жизнеутверждающим творчеством наших исполнителей», рассказал руководитель омского отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ Россия, депутат Омского городского Совета Владимир Гуселетов.