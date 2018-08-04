Омский КТОС "Мирный" отчитался о проделанной работе

4 Авг. 09:00 2018-10-19T12:46:55+03:00

27 августа в Омске состоялась конференция Комитета территориального общественного самоуправления "Мирный". КТОС представил отчет о своей деятельности за период последних двух лет

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Работа КТОСа "Мирный" была высоко оценена жителями Советского административного округа. КТОС выразил благодарность за содействие в работе своим социальным партнерам – за отчетный период все они оказали КТОСу спонсорскую помощь на общую сумму более 3 млн. рублей, внеся тем самым огромный вклад в благоустройство Советского административного округа.

В числе прочих партнеров КТОСа внимания удостоились Управляющая компания "Еврокрмфорт" и депутат Омского городского Совета от фракции "Справедливая Россия" Владимир Гуселетов. Депутату и представителям компании вручили дипломы общественного признания за помощь в реализации социально-значимых проектов, участие в работе по благоустройству территории и за организацию здорового досуга для подрастающего поколения.

Владимир Гуселетов поблагодарил руководство КТОСа "Мирный", в лице его Председателя Людмилы Мельниковой, за деятельность по улучшению качества жизни омичей и плодотворное сотрудничество. Он вручил благодарственные письма и памятные подарки руководству комитета территориального самоуправления, а также организациям, содействующим развитию Советского округа, в частности, директору Кадетской школы-интерната № 9 им. Марщала Советского Союза Д. Т. Язова – Леониду Соловьеву и директору Средней школы №109 с углубленным изучением отдельных предметов Ларисе Щербаковой.