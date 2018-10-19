Омские криминалисты через пять лет поисков поймали педофила по биллингу сотового

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-19T11:37:39+03:00

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Криминалистам в отличие от обычных следователей передают дела, где иногда даже непонятно, кто преступник, – доказательств слишком мало. Только за последний год таких дел, которые в народе называют «глухарями», раскрыты десятки.

ОБЛИЧИТЬ УБИЙЦУ ПОМОГ ДЕТЕКТОР ЛЖИ

Решение по одному из самых свежих вынесли на днях. В квартире выпивала компания. Потом одна парочка удалилась в соседнюю комнату. В самый решительный момент женщина укусила приятеля. Тот так огорчился, что нанес обидчице 50 ударов. Сначала дело передали в полицию – потерпевшая еще была жива и находилась в реанимации. После того, как она скончалась, дело передали в Следственный комитет. За это время подозреваемый успел провести «разъяснительную работу» среди свидетелей. Сначала все показывали, что это он нанес побои. Потом он «навестил» всех участников того застолья. Прямо не угрожал, но намекнул, что лучше бы им вспомнить иную версию. Для убедительности разговоры записывал на диктофон. После все записи, где свидетели говорят о его непричастности к убийству представил правоохранителям.

- Сам он и вовсе выдвинул нелепую версию, - рассказывает следователь-криминалист СО по КАО г. Омска СУ СК РФ по Омской области Анатолий Алейников. - Пытался свалить вину на другую женщину из их компании – мол, она накинулась на собутыльницу с кулаками, узнав, что у той ВИЧ. Правда, про инфекцию ему сообщили от следователей, которые посоветовали ему провериться. До этого про заболевание погибшей никто не знал.

Все дело строилось, в основном на показаниях свидетелей. Единственным выходом стал полиграф. Сейчас результат этого психолого-физиологического исследования не может быть доказательством в суде. Но в этой истории они значительно облегчили работу следователям и были учтены прокуратурой. Несмотря на то, что фигурант до последнего отрицал свою вину, прибор говорит об обратном. В итоге дело все-таки довели до суда. Обвиняемого приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Помогает техника и во многих других делах. Например, несколько лет тому назад в сторожке омской строек повздорили двое работников. Один убил второго, погрузил в свои «Жигули» и вывез в другой район города. Тревогу забили его родные, которые заявили о его исчезновении. Удалось установить подозреваемого. Но доказать, где произошло убийство, не получалось. По версии следствия, все случилось в строительном вагончике.

- Там был такой беспорядок – люди в этом помещении ели, спали, переодевались. На стенах прямо потеки грязи. Обнаружить среди этого улики было практически нереально, - объясняет Анатолий Алейников. – Тогда на помощь пришел специальный прибор с лампой особого спектра, в котором сразу видны пятна крови. Их быстро обнаружили, а все остальное оказалось уже делом техники. Обвиняемый сознался, что именно там избил сторожа и показал, куда вывез его тело.

В арсенале у омских следователей куча современных устройств, которым позавидовал бы Джеймс Бонд. Но главное оружие в расследовании запутанных дел - интеллект криминалиста.

«РАСКРЫЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ГДЕ ДАЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НЕ ПОМОГЛИ»

Есть истории, от которых становится не по себе даже опытным следователям-криминалистам. В основном, это преступления против детей, раскрыть которые часто становится делом чести. Например, несколько лет тому назад опять же благодаря специальным гаджетам смогли поймать отчима-педофила, который свои извращения по отношению к двухлетнему мальчику снимал на телефон. Потом он запись удалил, но ее удалось восстановить благодаря устройству UFED.

А вот еще с одной аналогичной историей, расследование по которой продолжается, техника не помогла. Сотрудникам СКР прихшлось обходиться и без нее и исключительно за счет своего мастерства вывоводить преступников на чистую воду. После нескольких месяцев кропотливой работы все разрозненные улики собраны в одно целое.

- Фигуранты дела - маршрутчик и его сожительница, которая работает кондуктором, - вспоминает Алейников. – Удалось доказать, что они выпивали в одной компании со своей знакомой, у которой две маленьких дочери. Наутро, когда приятельница заснула, они совершили насильственные действия сексуального характера сначала со старшей восьмилетней девочкой. Потом когда мать проснулась и повела ее в школу, парочка извращенцев надругалась и над младшей девочкой. Она и рассказала обо всем маме. Обвиняемые все снимали на телефон. Потом испугавшись, разбили его так, что информацию с него восстановить уже не удалось. Но долгая и кропотливая работа с пострадавшими девочками и обвиняемыми дала результат. Сейчас у нас уже есть доказательства и есть шанс, что дело скоро попадет в суд.

Маршрутчику и его напарнице грозит по 20 лет колонии.

Еще одного извращенца удалось поймать спустя пять лет. Первое преступление против ребенка, о котором по крайней мере известно, случилось еще в 2013 году в Советском округе. 7-летняя девочка рассказала родителям, что ее затащил в лифт незнакомый мужчина. А недавно странный дядя напал на другую малышку в Октябрьском округе. В этот раз его удалось скрутить подоспевшим на помощь взрослым.

- Мы предположили, что он причастен и к первому преступлению. Пострадавшая в 2013 году девочка смогла его вспомнить даже через столько времени и уверенно опознала, - говорит Алейников. – Но доказательств вины было все равно мало. Тогда мы запросили у оператора биллинг сотового телефона обвиняемого. Выяснилось, что в тот день он как раз находился на месте преступления, хотя сам живет в Кировском округе. После того, как ему предоставили распечатку, он во всем сознался. Сейчас педофил уже отбывает наказание – его приговорили к 15 годам в колонии особого режима.