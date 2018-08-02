2 Авг. 07:00 2018-10-19T09:34:47+03:00

Задача исправительных учреждений — возвращение лиц, совершивших преступления, на путь исправления, уважения установленного в обществе правопорядка и интересов других граждан, общества и государства

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В омской исправительной колонии №9, был проведен «День колонии» на котором состоялся конкурсный смотр, посвященный году театра в России.

По традиции мероприятие посетили почетные гости: члены общественных наблюдательных комиссий и Общественного совета при УФСИН России по Омской области, деятели культуры, спортсмены, представители религиозных конфессий. Самыми важными гостями праздника стали родственники осужденных, в этот день учреждение посетили 98 человек, среди которых были супруги, родители и дети осужденных.

Помощь в организации праздничного мероприятия в колонии оказали активисты омского отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В результате, творческий коллектив осужденных под руководством профессионального режиссера Олеси Непши подготовил концертную программу «Вся наша жизнь - театр». Они продемонстрировали зрителям все многообразие видов театрального искусства - кукольный и моноспектакль, театр пародий и обычное представление в жанрах драмы и комедии.

Целью сегодняшнего мероприятия было поддержать заключенных и их родственников, поднять их моральный дух . Мы протягиваем заключенным руку помощи, показываем, что общество готово принять их обратно, что несмотря на произошедшее мир не утратил своих ярких красок – стоит лишь посмотреть на него и на свои перспективы другими глазами, под другим углом, пояснил лидер омских эсеров, депутат фракции «Справедливая Россия» в омском Горсовете Владимир Гуселетов.