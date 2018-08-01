2018-10-19T09:25:44+03:00
Общество

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отметила День города вместе с омичами

В этом году 4 августа Омск отметил свой 302-ой День рождения.
Поделиться:
Изменить размер текста:

По инициативе депутата Омского городского Совета Владимира Гуселетова, региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с Музеем театрального искусства приняло участие в проекте Городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой» «Омск купеческий».

На площадке, расположенной у памятника М.А. Врубелю, рядом со зданием Омского музея изобразительных искусств, с 12.00 до 20.00 часов партией была организована работа «Театральных мастерских», где омские мастерицы представили свое творчество и провели для всех желающих мастер-классы:

– «Театральный сувенир» от мастеров по изготовлению глиняной игрушки Галины Шаламовой и Анны Кукаренко;

– «Кукольный театр» от мастеров по изготовлению традиционной и интерьерной куклы Антонины Колыхаловой и Любови Таричко;

– «Сюжет с кружевами» от мастера по кружевным изделиям и вязанию с бисером Татьяны Попутько.

В 14.00 часов в рамках проекта начали свою работу занятия в «Школе актёров», взрослые и дети смогли принять участие в конкурсах «Театральная викторина», «Пантомима», «Мастера слова», «Знайка из Театрального города». Любителям ярких красок была предоставлена возможность принять участие в конкурсе «Раскрась свой город».

Кроме того, в День города у Музея Врубеля перед омичами от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступили саксофонист Алексей Маслаков. На творческой площадке у Тарских ворот на традиционном фестивале «Яблочный Спас» перед любителями бардовской песни представил свои композиции активист партии автор-исполнитель Егор Сычев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Новости 24
В омской колонии после бунта сделали ремонт
Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств
На «ОСТРОВ» с ТНТ4
Для омичей создали сервис для жалоб и обращений к властям
В ДТП маршрутки с погрузчиком под Омском пострадали четверо
Министерство энергетики утвердило схему теплоснабжения города до 2033года
В Омске осудили банду черных риэлторов за аферы с недвижимостью
Радость жизни без боли в спине
Подготовка к школе? Подтянуть учебу? Достичь максимальных результов в учебе и жизни?
В Омске сбили двух школьников на пешеходном переходе
Актриса сериала «Фитнес» Таня Храмова: «Наш сериал о любви к себе»
Соседи омича за неправильную парковку спустили колеса на его авто
В Омске из-за автохама водители получат 5-тысячные штрафы
Стал известен производитель омских яиц, которыми отравились дети в Ханты-Мансийске
Участницу омской банды националистов, скрывавшуюся от следствия, задержали
«Авангард» второй раз проиграл магнитогорскому «Металлургу»
Управлением Россельхознадзора по Омской области уничтожено 14 тонн рыбы
В Омске китайца, похитившего парня, отправили в СИЗО
Владимир Гуселетов требует проверить безопасность омских учебных заведений после трагедии в Керчи
В Омске у семейной пары украли прицеп с картошкой
Омские энергетики научили школьников правилам энергосбережения
В Омской области только 58% дорог асфальтированы
Омич с наркотиками пытался убежать от росгвардейцев
В Ханты-Мансийске дети отравились куриными яйцами из Омска
Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети