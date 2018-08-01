СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отметила День города вместе с омичами

1 Авг. 07:00 2018-10-19T09:25:44+03:00

В этом году 4 августа Омск отметил свой 302-ой День рождения.

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По инициативе депутата Омского городского Совета Владимира Гуселетова, региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с Музеем театрального искусства приняло участие в проекте Городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой» «Омск купеческий».

На площадке, расположенной у памятника М.А. Врубелю, рядом со зданием Омского музея изобразительных искусств, с 12.00 до 20.00 часов партией была организована работа «Театральных мастерских», где омские мастерицы представили свое творчество и провели для всех желающих мастер-классы:

– «Театральный сувенир» от мастеров по изготовлению глиняной игрушки Галины Шаламовой и Анны Кукаренко;

– «Кукольный театр» от мастеров по изготовлению традиционной и интерьерной куклы Антонины Колыхаловой и Любови Таричко;

– «Сюжет с кружевами» от мастера по кружевным изделиям и вязанию с бисером Татьяны Попутько.

В 14.00 часов в рамках проекта начали свою работу занятия в «Школе актёров», взрослые и дети смогли принять участие в конкурсах «Театральная викторина», «Пантомима», «Мастера слова», «Знайка из Театрального города». Любителям ярких красок была предоставлена возможность принять участие в конкурсе «Раскрась свой город».

Кроме того, в День города у Музея Врубеля перед омичами от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступили саксофонист Алексей Маслаков. На творческой площадке у Тарских ворот на традиционном фестивале «Яблочный Спас» перед любителями бардовской песни представил свои композиции активист партии автор-исполнитель Егор Сычев.