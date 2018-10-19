Омичи несут к Успенскому собору цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-19T07:19:49+03:00

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Трагедия в Крыму никого не оставила равнодушным. В одном из колледжей в Керчи студент устроил стрельбу и взрыв, в результате которых, жертвами стали 20 человек. Большинство погибших и пострадавших – это молодые люди, студенты, в возрасте 16-20 лет.

Омские студенты и члены студотрядов пришли к Успенскому собору почтить память своих ровесников. Они принесли свечи, цветы и фотографии погибших к стихийному мемориалу у собора. К ним присоединились и простые жители Омска. Такие мемориалы памяти сейчас организовывают в каждом городе.

Сибиряки несут у Успенскому собору иконы, свечки и цветы. К стихийному мемориалу люди подходят небольшими группами. Некоторые не могут сдержать слез.

С Керчью сейчас скорбит вся страна.