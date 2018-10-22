2018-10-22T14:56:12+03:00
Общество

Скульптуру карася увезли из Омска

По красивой истории, арт-объект уехал вслед за девушкой, которой он был подарен возлюбленным.
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: "Краснодарские известия"Фото: "Краснодарские известия"
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Хорошо известную и любимую омичами скульптуру «Коммунальный карась», прозванную в народе «Чудо-юдо, рыба-кит» окончательно перевезли в Краснодар. С 2006 года она стояла в центре Омска на улице Чапаева. Арт-объект «Коммунальный карась» - это работа известного омского скульптора Александра Капралова. Он автор многих известных омичам работ: «Дон Кихот» у ТЮЗа, «Динамическое равновесие» в сквере около мэрии, а также памятник Достоевскому «Крест несущий» у Драмтеатра.

Интересна история создания скульптуры «Коммунальный карась». Ее якобы получила в подарок от любимого одна из жительниц Омска. Сейчас женщина переехала в Краснодар, поэтому и забрала скульптуру с собой.

Нам удалось связаться с автором работы, чтобы подробнее узнать об этой истории. Однако, у него более приземленная версия создания карася.

- Ко мне пришли мужчина и женщина и сказали, что перед зданием, где у них располагается агентство недвижимости, в центре Омска пустует место. Увидев у меня огромное фото с выставки, они попросили показать скульптуру. Рыба стояла у меня в огороде 7 лет, но они решили приобрести именно ее. Они посчитали, что она очень подходит для иллюстрации того, чем они занимаются, - сказал скульптор Александр Капралов.

Про романтичную историю он знает, но не знает ее истоков:

- Это, конечно, красиво. Но какую историю рассказывать читателям, сами решайте, - улыбаясь, сказал автор работы. - Вообще-то мне немного стыдно за эту работу. Ее бы еще доделать месяц-другой и тогда работа шикарная будет!

То, что скульптура покинула Омск, автора работы не беспокоит. Судьбу арт-объекта, по его словам, решают новые владельцы. Он узнал, что скульптура в Краснодаре только когда ее уже увезли. Повлиять на то, чтобы ее оставить жителям города, Капралов уже не мог.

Кстати, это не первая работа автора, которую увозят из Омска. Известная статуя Прометея стоит на Орлиных скалах в Сочи и пользуется популярностью у туристов. Может быть у «Карася» теперь тоже начнется новая жизнь, и он станет популярным в Краснодаре.

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