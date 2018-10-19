В Омске обрушилась кирпичная кладка дома - погиб один человек

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-19T14:44:19+03:00

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Трагическое происшествие случилось сегодня, 19 октября. В садоводческом товариществе «Урожай», расположенном в Ленинском Омска обрушилась кирпичная стена одного из дачных домиков.

- Информация получена от очевидца в 15.33 по омскому времени, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения областного МЧС Денис Ахрамов. - На момент прибытия подразделений пожарной охраны под завалами находились два человека (мужчина и женщина). Женщина доставлена в БСМП-1, мужчина, к сожалению, погиб. При проведении аварийно-спасательных работ задействованы 27 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС -13 человек и три единицы техники.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают следователи.

- По предварительной версии, погибший мужчина, 1946 года рождения, проживал на даче совместно с супругой в ветхом дачном доме. Сегодня, когда супруги были в доме, обрушилась одна из стен, мужчина погиб под завалами, а женщину спасли сотрудники МЧС, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Сейчас на место происшествия выехали следователи. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, по итогам проверки будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области