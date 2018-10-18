2018-10-18T14:09:14+03:00
Общество

Минобразовния: Сразу после трагедии в Керчи с безопасностью омских школ ничего не изменится

По словам чиновников, на усиление охраны учебных заведений в регионе нужны миллиарды
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Охрану омских школ будут усиливать постепенно.Охрану омских школ будут усиливать постепенно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Страна уже второй день живет чудовищными событиями, в реальность которых до сих пор не верится. В Керчи 18-летний студент ворвался в техникум и десятками расстреливал учащихся и педагогов. 20 человек погибли, еще около 50 получили травмы. Как Владиславу Рослякову удалось незамеченным пройти в образовательное учреждение, сейчас выясняет Следственный комитет.

«Комсомолка» пообщалась с заместителем министра образования Омской области Сергеем Жерновым, который как раз отвечает за безопасность в учебных заведениях региона.

- Что именно произошло в Керчи, я пока судить не берусь – пока очень мало достоверной информации. Могу рассказать только, как обстоят дела у нас. Как только стало известно о случившемся, во всех омских школах, техникумах и колледжах усилили охрану, увеличили число охранников. Кроме того, их проинструктировали, что надо быть начеку.

- Будут ли учтены ошибки, допущенные в Керчи на омском опыте? Какие преобразования ждут, например, школы?

- Сразу ничего меняться не будет. Тут нужен системный подход. Прежде всего – переобучение охранников. Чтобы человек не растерялся и знал, как действовать в случае ЧП. Но только на это региону требуется несколько миллиардов рублей. Вообще сейчас все такие заведения разделены на три категории безопасности – по числу находящихся внутри помещения людей и возможному урону. Чем он больше, тем более высокой должна быть система охраны – вплоть до антипрорывных ворот. Это на случае, если вход во время теракта попытается таранить машина.

- Будут ли оборудовать входы металлодетекторами, как, например, в судах?

- Вы представляете, какой поток людей там и в школе – особенно, когда звонит звонок? Эти рамки пищат ведь не только на оружие, но и на любой металлический предмет. Кроме того, установка и обслуживание – это опять огромные деньги. Отслеживать работу камер наблюдения и металлодетекторов бабушка-вахтер не сможет, нужен специально обученный специалист. Это дополнительная ставка и снова расходы.

- Какой выход из положения?

- Мы сейчас пытаемся решить этот вопрос поэтапно. Например, сотрудничаем с Росгвардией, которая выделяет нам своих сотрудников для охраны. Кроме того, это же ведомство лицензирует частные ЧОПы, которые хотят работать в учебных заведениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что толкнуло студента колледжа в Керчи на массовое убийство: четыре версии трагедии

- Влад восхищался школьниками, которые убивают своих одноклассников, - признается однокурсник Рослякова. - Еще на первом курсе я общался с Владом на эту тему. Знаю, что у него были компьютерные игры, где нужно школу расстрелять. Но я не думал, что он в реальности что-то такое устроит. Росляков об этом не орал на каждом углу, просто всплыло как-то в разговоре. (Подробнее...)

«Мы бежали, а пацаны падали вокруг нас»: студенты керченского колледжа рассказали, как им удалось выжить во время расстрела

В политехническом колледже Керчи студент взорвал бомбу и расстрелял однокурсников. Погиб 21 человек (Далее...)

«Его невозможно было вытянуть из дома, все время играл на ноутбуке в какие-то игры»: бабушка керченского стрелка рассказала о поведении внука (Далее...)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минимум энергозатрат, максимум природоохранных технологий – столичные предприятия поделились видением энергетики будущего
Комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия Москвы на Российской энергетической неделе рассказали о проектах повышения энергоэффективности и экологичности
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
Управлением Россельхознадзора по Омской области уничтожено 14 тонн рыбы
В Омске китайца, похитившего парня, отправили в СИЗО
Владимир Гуселетов требует проверить безопасность омских учебных заведений после трагедии в Керчи
В Омске у семейной пары украли прицеп с картошкой
Омские энергетики научили школьников правилам энергосбережения
В Омской области только 58% дорог асфальтированы
Омич с наркотиками пытался убежать от росгвардейцев
В Ханты-Мансийске дети отравились куриными яйцами из Омска
Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
Приговор омскому тренеру-наркоману, жестоко убившему мать и бабушку, оставили без изменения
В Омске после ДТП с маршруткой, в котором погиб пассажир, оштрафуют перевозчиков
Эхо трагедии в Керчь, где погибли 20 человек: Чиновница мэрии признала, что в омских школах неидеально с безопасностью
В Омске пропали два друга-подростка
В Омске построят новый каток за полмиллиарда
На границе в Омской области задержали 35 тонн протухшего мяса
Турнир по самбо на призы Александра Пушницы соберет сильнейших спортсменов страны
В полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении омича, расстрелявшего соседского кота
Главный драматический сериал осени «Звоните ДиКаприо!» С 20 октября на ТНТ-PREMIER
В Омске жители трех районов останутся без холодной воды
Вторая причина временной нетрудоспособности после респираторных заболеваний
Иномарка под Омском сбила мужчину, идущего посреди дороги
В Омске появится 55-метровое колесо обозрения
Первая омская «Ангара» полетит в космос в 2023 году
Министр культуры РФ разнес чиновника из-за омского цирка
Самолет, направлявшийся из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге
В ограждении отремонтировнного Юбилейного моста нашли дыру
В Русско-Полянском районе ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона
В Омске на уборку свалок тратят по 60 миллионов в год
Чистоплотный омич по кличке Мойдодыр до смерти избил соседа за грязь