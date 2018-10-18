Минобразовния: Сразу после трагедии в Керчи с безопасностью омских школ ничего не изменится

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-18T14:09:14+03:00

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Страна уже второй день живет чудовищными событиями, в реальность которых до сих пор не верится. В Керчи 18-летний студент ворвался в техникум и десятками расстреливал учащихся и педагогов. 20 человек погибли, еще около 50 получили травмы. Как Владиславу Рослякову удалось незамеченным пройти в образовательное учреждение, сейчас выясняет Следственный комитет.

«Комсомолка» пообщалась с заместителем министра образования Омской области Сергеем Жерновым, который как раз отвечает за безопасность в учебных заведениях региона.

- Что именно произошло в Керчи, я пока судить не берусь – пока очень мало достоверной информации. Могу рассказать только, как обстоят дела у нас. Как только стало известно о случившемся, во всех омских школах, техникумах и колледжах усилили охрану, увеличили число охранников. Кроме того, их проинструктировали, что надо быть начеку.

- Будут ли учтены ошибки, допущенные в Керчи на омском опыте? Какие преобразования ждут, например, школы?

- Сразу ничего меняться не будет. Тут нужен системный подход. Прежде всего – переобучение охранников. Чтобы человек не растерялся и знал, как действовать в случае ЧП. Но только на это региону требуется несколько миллиардов рублей. Вообще сейчас все такие заведения разделены на три категории безопасности – по числу находящихся внутри помещения людей и возможному урону. Чем он больше, тем более высокой должна быть система охраны – вплоть до антипрорывных ворот. Это на случае, если вход во время теракта попытается таранить машина.

- Будут ли оборудовать входы металлодетекторами, как, например, в судах?

- Вы представляете, какой поток людей там и в школе – особенно, когда звонит звонок? Эти рамки пищат ведь не только на оружие, но и на любой металлический предмет. Кроме того, установка и обслуживание – это опять огромные деньги. Отслеживать работу камер наблюдения и металлодетекторов бабушка-вахтер не сможет, нужен специально обученный специалист. Это дополнительная ставка и снова расходы.

- Какой выход из положения?

- Мы сейчас пытаемся решить этот вопрос поэтапно. Например, сотрудничаем с Росгвардией, которая выделяет нам своих сотрудников для охраны. Кроме того, это же ведомство лицензирует частные ЧОПы, которые хотят работать в учебных заведениях.

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