Бурков обратится к омичам, депутатам и общественникам с посланием

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-17T14:24:14+03:00

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Губернатор Александр Бурков 25 октября расскажет об основных приоритетах развития Омской области на 2019 год. Глава региона выступит с бюджетным посланием. Из него станет понятно, в какую сторону будет двигаться экономика Прииртышья, а также на какие точки роста правительство сделает ставку. Учесть эти приоритеты в первую очередь в своей нормотворческой работе должны будут депутаты Законодательного собрания.

«СИТУАЦИЮ С ЭКОЛОГИЕЙ УДАЛОСЬ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ»

В прошлом году глава региона детально разобрал социально-экономическую ситуацию в Омской области, и обозначил ряд ключевых проблем. Одной из главных он назвал миграционную обстановку.

- Почему уезжает молодежь? Работы нет? Есть. Зарплата маленькая? Да, но купить на нее можно больше, чем у соседей. Омск одна из культурных столиц. Так почему люди покидает регион? Не видно перспективы,— констатировал Александр Бурков. — Мы живем в стиле неуверенной партии. А кто-нибудь спросил, что нужно сделать, чтобы наоборот звали в Омск друзей? Мы должны создать точки притяжения, магниты, к которым будут тянуться люди.

Губернатор год назад также обозначил основные приоритеты правительства: поддержка бизнеса и улучшение инвестиционного климата, создание точек притяжения для предпринимателей и жителей, а также развитие экономики региона в рамках Стратегии. Александр Бурков в своем прошлом послании также делал акцент на том, что все ключевые решения правительства должны приниматься с учетом мнения граждан.

- Мы должны уходить от практики «все взять и поделить» в тиши кабинетов. Решения по бюджету развития должны приниматься совместно с гражданами, – подчеркивал губернатор. – Вообще я призываю уделить гораздо больше внимания обратной связи с жителями области. Мы видим проблемы, статистику, показатели, но не видим за ними людей.

На особый контроль губернатор после многочисленных жалоб населения взял и тему экологии и мониторинга состояния атмосферы. В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды Омской области разработан проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Омске и направлен в адрес Минприроды России. Кроме того, компанией «Газпром нефть» областному правительству был подарен автомобиль – специализированная передвижная лаборатория по анализу состояния воздуха за 20 миллионов рублей. Такой внимательный подход к экологической ситуации дал результат: ситуацию удалось стабилизировать.

- Количество жалоб в Центр не только сократилось, но и зачастую мы получаем слова благодарности от жителей города, – подводит министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов итоги работы по улучшению экологической обстановки. – Люди видят результаты нашей работы и чувствуют, что качество атмосферного воздуха становится лучше.

«ГУБЕРНАТОР ПРИОРИТЕТОМ ОСТАВИТ ТЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Большое внимание в своем выступлении губернатор уделил и дошкольному образованию в прошлом бюджетном послании. Перед правительством стояла задача создать дополнительные места в садиках для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Для уменьшения очереди готовятся открыть два дошкольных учреждения в Омске – на улице Конева и улице Краснознаменная.

- В рамках исполнения бюджетного послания Губернатора Омской области нашим министерством проведена работа по проектированию и школ и детских садов в Омске и Омской области, – комментирует ситуацию министр строительства региона Антон Заев. – Сейчас проекты проходят государственную экспертизу, после чего будут объявлены конкурсы на их строительно-монтажные работы. Ожидается, что они начнутся уже в следующем году.

Жители и эксперты уверены: что и в новом бюджетном послании данные вопросы будут одними из приоритетных.

- Если смотреть даже по моему району, то, уверен, что Александр Леонидович уделит внимание в своем выступлении вопросам развития образования, – считает глава Большереченского муниципального района Василий Майстепанов. – Необходимо строить детские сады и школы. Губернатор почти наверняка оставит одним из приоритетов благоустройство сельских территорий. Пришло время заниматься этим вопросом, и уже за год сделано немало. Актуальная тема для всех муниципальных районов – газификация. Во многих населенных пунктах вопрос стоит очень остро. Поддержка бизнеса, поиск драйверов экономики и улучшение инвестиционного климата в Омской области, думаю, Александр Бурков тоже не обойдет стороной в своем бюджетном послании.