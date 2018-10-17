2018-10-17T11:51:15+03:00
Общество

В Омске похитили иностранца и потребовали 10 миллионов выкупа

Преступника задержали по горячим следам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Благодарная иностранка и ее похищенный сынБлагодарная иностранка и ее похищенный сынФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Взволнованная женщина обратилась в полицию и заявила, что у нее похитили 19-летнего сына и требуют 10 миллионов рублей. Она и ее сын граждане Китая, в Омске занимаются предпринимательской деятельностью, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД.

Женщина под контролем полицейских связалась с похитителем и сказала ему, что скоро она привезет необходимую сумму. Подозреваемый, также гражданин Китая, назначил место встречи на улице Комарова. Похититель и сын женщины сидели в автомобиле «Киа Рио». Полицейским удалось на месте задержать вымогателя, несмотря на то, что он сопротивлялся и пытался убежать.

Оказалось, что мужчина окликнул свою жертву во дворе дома, распылил ему в лицо перцовый баллончик и, угрожая ножом, увез. При себе у пострадавшего был дорогой смартфон стоимостью 80 тысяч рублей, а также наличные в размере 66 тысяч рублей. Все это похититель забрал и принялся звонить матери, чтобы заставить ее отдать еще 10 миллионов.

Пока на преступника завели уголовное дело по статье «Разбой», однако полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства и, скорее всего, похитителю грозит еще одна статья – уже за похищение человека.

Разбой на иностранца.

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