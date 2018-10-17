2018-10-17T14:24:14+03:00
Общество

В Омской области многодетная семья избила и расстреляла кота за то, что он ловил мышей

Тело животного буквально изрешечено пулями от пневматики, но зверек чудом выжил
Анна МИКУЛА
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Хозяйка кота подозревает в расправе над своим питомцем брата своей соседки.Хозяйка кота подозревает в расправе над своим питомцем брата своей соседки.
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Очередная история, после которой становится стыдно за то, что ты тоже человек, случилась в поселке Любино Омской области. В декабре прошлого года в частный дом на двух хозяев заселилась многодетная семья Евтеевых. С новыми соседями владелица второй половины дома Кристина Иванова начала ссориться почти сразу. По словам женщины, на их тихой до этого улочке стало практически невозможно жить. Новые соседи, несмотря на наличие троих маленьких детей, почти каждую ночь устраивали шумные застолья. А, когда она вызвала полицию, пообещали отомстить.

Таким Снежок был раньше.

Таким Снежок был раньше.

- Они за год такую грязь развели - и на улице, и у себя в комнатах, - рассказывает Кристина. - У них завелись мыши. Мой кот Снежок начал к ним забираться по ночам - охотиться. Сосед пригрозил, что расправится с ним, если животное будет к ним ходить. Мол, он у вас блохастый, а у меня дети. А как животное удержишь?

На днях дочь Кристины увидела страшную картину - домашний любимец, белоснежный ангорский кот, лежал между грядок на огороде чуть живой. Животное было так избито, что даже страшно было прикасаться, чтобы перенести домой.

- Я отвезла Снежка в клинику ветеринарного института в Омске, - объясняет хозяйка кота. - Там выяснилось, что задняя лапа у него полностью отломлена. Ее или специально отрывали, или пнули его со всей силы. Потом доктор заметил еще какие-то странные ранки на груди и на бедре. Сделали рентген и выяснилось, что кота буквально изрешетили металлическими пульками из пневматики. Часть извлекли во время операции, остальные трогать нельзя, их так и оставили в теле.

Сейчас коту предстоит долгое лечение.

Сейчас коту предстоит долгое лечение.

Кристина рассказывает, что в тот день в гости к соседке приехал брат Андрей. Его женщина и подозревает в расправе над своим питомцем. Сейчас котик, который уже шесть лет с самого младенчества живет в ее семье, пошел на поправку. Но его хозяйка опасается, что соседи доведут начатое до конца.

- Главное, чему этот человек может научить своих детей, если у них на глазах издевается над беззащитным существом? А, если он поймет, что за сделанное ему ничего не грозит, он и на людей может переключиться, - переживает хозяйка Снежка.

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