Как «Комсомолка» снимала в Омске квартиру ценой в 30 миллионов

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-16T16:00:26+03:00

Изменить размер текста: A A

- А вы цену-то видели? – осторожно спросили на другом конце провода, когда мы позвонили по поводу аренды квартиры за 100 тысяч в месяц.

Но деньги для меня не проблема. Я – помощница обеспеченного бизнесмена, который в ближайшее время с семьей переезжает из Москвы в Омск.

«ВАННАЯ РАЗМЕРОМ СО СПАЛЬНЮ В МОЕЙ ОДНУШКЕ»

Покупать квартиру для него смысла не имеет: компания заключила с ним контракт всего на два года. Договор может быть просто не продлен, и тогда моему шефу придется уехать из Омска. Другой идеи, кому в нашем городе понадобится снимать жилье за 100 – 120 тысяч при средней зарплате в городе в 25-30 тысяч, у нас не было.

Ванная в квартире за 80 тысяч в месяцФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Специализированные сайты пестрят объявлениями о сдаче в аренду и продаже элитного жилья. Оказывается, есть у нас и квартиры стоимостью в 30 миллионов рублей.

Прийти и посмотреть элитное жилье не так-то просто. Ты звонишь риэлтору, оставляешь свои контакты, специалист договаривается с собственником и только потом тебе перезванивают и назначают время. Нередко хозяева квартиры по каким-то своим причинам могут вообще отказать в просмотре.

Но нам повезло: в нашу легенду про богатого бизнесмена и помощницу риэлтор и хозяева поверили. И вот мы оказываемся в двушке 70 метров на Красном Пути, 135/1. Нас встречала дорогая лепнина по всем стенам, королевские кровати, мебель с позолотой и всевозможные примочки.

- Вы же цену видели на сайте? – снова уточнили уже на месте риэлтор и хозяйка женщина лет 30.

- Конечно! - успокоила я их, подумав, что ста тысяч мне хватит на полгода съема моей квартиры.

Я уверенно ходила по этим хоромам и прикидывала, сколько же может стоить такая квартира. Миллионов десять, не меньше! В это время хозяйке все не терпелось выведать, кто же мой мифический шеф.

Роскошный ремонт в квартире за 80 тысяч в месяцФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

- А какой национальности ваш начальник, какое у него гражданство? – удивила она вопросом.

- Русский, сам славянской внешности, - ответила я.

Владелица элитного жилья, которая предупредила, что специально из-за меня вырвалась между маникюром и посещением спортзала показать жилье, принялась щебетать о его плюсах.

- Здесь люди логистикой занимаются, свой бизнес, - указывая на соседние двери, сказала она. - А здесь в строительстве работают.

Квартира впечатлила: дорогая встроенная техника, стразы на ручках шкафчиков. Ванная размером, как спальня в моей однушке, хрустальные люстры и королевская кровать.

- Если вам нужно, подскажу контакты уборщицы, – сказала хозяйка

- Мы подумаем, – ответила я, делая очередное фото комнаты для моего шефа.

Дома в элитном районе "Старгород"Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Уже после в разговоре без хозяйки риэлтор рассказал мне, что такие квартиры с дизайнерским ремонтом в Омске редкость.

- Люди либо делают ремонт для себя и живут в роскоши, либо оставляют ремонт начала двухтысячных с ламбрекенами на шторах и пестрыми коврами на весь пол комнаты, и пытаются это сдать подороже, – не скрывал иронии мой собеседник. – А такой ремонт уже мало кого может заинтересовать, поэтому недвижимость пытаются сдать годами.

«ЭТУ КВАРТИРУ МЫ ВООБЩЕ-ТО ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА ГОТОВИЛИ»

Вторая квартира 120 квадратов за 100 тысяч в месяц оказалась в элитном районе «Старгород». Я шла по пустым тротуарам, а дорогие иномарки проносились мимо каждую минуту.

- Пешком здесь не ходят, – подтвердил отец хозяина квартиры. – До остановки далеко. Люди без машины тут не живут.

Сауна в квартире с арендной платой в 100 тысячФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Если аренда здесь под сотню, то я побоялась представить стоимость этих квартир. Есть варианты и за несколько десятков миллионов. Меня встречала огромная квартира с полным набором техники: от посудомойки до робота-пылесоса. В одной ванной комнате стеклянная душевая, которая еще и складывается, а во второй настоящая финская сауна!

- Телевизоры сейчас не модны, - сказал мне отец владельца и показал на стену. Легким нажатием куда-то на кнопку выехал экран во всю двухметровую стену. Мужчина показал на проектор и добавил:

- Это чтобы кино вечером смотреть. Звуковая система тоже имеется, с соседями можно договориться, - сказал он улыбаясь.

телевизоры уже не в модеФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Квартиру эту, как выяснилось, раньше не сдавали. Только какое-то время в ней жили друзья владельцев, но потом они уехали в Таиланд.

- А сейчас все в Таиланд переезжают, – сказал владелец, заметив мое удивление. – Всем тепла хочется. У меня вот сын пока в Сочи, но тоже в тропики собирается.

Третья квартира 160 квадратов за 95 тысяч понравилась мне меньше всего. Ремонт сделан в стиле «всего и побольше», «дорого и богато». Рисунки во всю стену, лестница из темного дерева, в ванных комнатах мозаика как в советском бассейне. За что здесь платить 95 тысяч я так и не поняла. Однако риелтор похвасталась, кому они показывали эту 4-комнатную квартиру:

- Мы ее вообще-то для губернатора готовили. Но она не понравилась ему. Не захотел, сказал, что маленькая, - гордо сказала риелтор.

Аренда этой квартиры обойдется уже в 95 тысячФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Она поделилась, что такие квартиры обычно снимают приезжие – по делам бизнеса или чиновники. Как точно мы попали в легенду, подумала я, с грустью после увиденного возвращаясь в свою однушку за 12 тысяч.

ЦИФРА В ТЕМУ

12 126* – средняя стоимость аренды жилья в городе

* - по данным портала Мир «квартир»

КСТАТИ

ТОП-3 самой дорогой недвижимости в Омске

1. 45 млн. рублей (улица 30 Лет ВЛКСМ)

Пятикомнатная двухуровневая квартира площадью 410 квадратов рядом с «Атриум-Кино». Эксклюзивная мебель, мраморная лестница на второй этаж. Роскошный рабочий кабинет, тренажерный зал, личный кинозал и свой бассейн. Для любителей попариться в квартире имеется сауна из африканского дуба.

2. 45 млн. рублей (микрорайон «Старгород»)

Просторная пятикомнатная квартира в 471 квадрат на улице Тютчева. У жилья четыре уровня. Ремонт выполнен из современных итальянских отделочных материалов. Встроенный кухонный гарнитур, ввтономная система вентиляции и кондиционирования, система бесперебойного питания. Гараж на два автомобиля с отдельным въездом.

3. 36 млн. рублей (улица Красина)

Шикарные апартаменты в 230 квадратов в элитном 7-этажном доме рядом со зданием правительства. У квартиры два уровня, есть отдельная столовая. Сделан отличный дизайнерский ремонт, использованы дорогостоящие экологичные материалы, итальянская встроенная кухня. В качестве бонуса новый владелец жилья получит в соседи губернатора Александра Буркова. Он снимает жилье неподалеку.

КОММЕНТАРИЙ РИЭЛТОРА

«Элитное жилье у нас могут продавать и по 10 лет»

Генеральный директор центра деловой недвижимости «Навигатор» Евгений ЩЕРБАКОВ:

- Элитной недвижимости на омском рынке сейчас много. Другой вопрос, что спрос на нее стремится к нулю. В нашем регионе сейчас никто не хочет вкладывать в недвижимость деньги, большинство наоборот стремится продать такие квартиры и уехать из города. Из-за того, что спрос на такие квартиры невелик, ее стоимость к моменту продажи может снижаться в 3-4 раза. То есть квартиру начальной стоимостью 30 миллионов в итоге продают за 10 в лучшем случае. Получается, элитную недвижимость продают по неэлитной цене. Реализовать объект стоимостью свыше 15 миллионов уже «чудо» для владельца.

Покупают такие квартиры, как правило, или «залетные» предприниматели, или чиновники, которые не считают деньги. Бывает, что кто-то давно следит за квартирой, в надежде, что стоимость упадет и через какое-то время берет ее по сниженной стоимости.

Владельцы хотят получить от продажи ровно столько, сколько они в нее вложили. К сожалению, так он может продавать ее по несколько лет, вплоть до 10. Но, скорее всего, стоимость в итоге придется снизить.