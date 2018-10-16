Как не прогадать при покупке автомобиля

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-16T08:40:10+03:00

В последнее время в Омске были зарегистрированы несколько случаев, когда люди покупали подержанные автомобили в одном из городских автосалонов и оказывались обманутыми в своих ожиданиях

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Участники круглого стола, который организовала «Комсомолка», обсуждали, как не попасть в такую ситуацию и что делать пострадавшим.

«Не знаю, как я мог попасться на их удочку»

- Мы с супругой объездили несколько омских автосалонов пока не заглянули в салон «КарЛайт» на 2-й Кольцевой, - рассказывает омич Иван Коваль. – Практически сразу нас отвели к кредитному агенту. Автомобиль нам не показывали и мы пять часов ждали решения одобрения кредита. Когда начали наконец оформлять документы, я засомневался и сказал супруге, что никаких документов подписывать не надо пока нам наконец не покажут автомобиль. В этот момент менеджер увел меня якобы посмотреть машину, на самом деле просто вывели из салона. Я прождал какое-то время, потом вернулся, а супруга уже подписала договор. Когда мы наконец увидели автомобиль, у меня возникли незначительные замечания к его качеству, но я не придал этому значения, понимая, что покупаю машину с пробегом. Но едва мы доехали до дома, как начались неполадки, а на следующий день он просто не завелся. Мы вернулись в автосалон, чтобы устранить недостатки, а нам сказали: «Что вы хотите? Автомобиль с пробегом и мы не автосалон, а просто посредники.

Пострадавшие недоумеваюткак они могли попасть в такую ситуацию

Мужчина обратился в другой дилерский центр, где провели диагностику автомобиля. Заключение специалистов было не утешительным – эксплуатация не рекомендуется, поскольку было очень много дефектов, особенно в двигателе. Кроме того, в кредитном договоре сумма покупки оказалась значительно выше, чем это декларировалась изначально – вместо обещанных 11% по кредиту оказалось – 20%.

- Искал автомобиль на вторичном рынке, наткнулся на рекламу, - рассказывает омич Евгений Борисович Чураков. - Цена машины 350 тысяч, плюс подарки. Приехал к ним, говорю - готов оформить кредит и заплатить наличными 260 тысяч. Сначала посмотрели машину, потом очень долго оформляли заявку на кредит и три часа ждали его одобрения. Потом меня отправили в кассу платить, не выдав никакого чека. И лишь после этого девушка принесла большую пачку бумаг, листала их, а я все подписывал.

Позже, внимательно вчитавшись в подписанные документы, мужчина ахнул. Цена автомобиля оказалась вместо заявленных 350 тысяч – 620, вместо медицинской страховки по документам выходило, что 50 тысяч он отдал салону за какие-то информационные услуги, а цена не соответствовала комплектации автомобиля. Попытка поехать в салон и разобраться в ситуации ничего не дала – вы что не видели, что брали, спросили его менеджеры автосалона.

- Не знаю как я мог попасться на их удочку, - сокрушается Евгений Борисович. - Ни на одной машине нет ценника нет, прайса мне не показали, менеджеры очень циничные и на все у них есть отговорки.

Советы пострадавшим

Что же делать горе-покупателям, попавшим в такую ситуацию?

Замначальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Дмитрий Подзолкин

- Пострадавшим нужно обращаться либо в судебные органы, либо в органы внутренних дел, - считает замначальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Дмитрий Подзолкин. - Будет проведена проверка и принято процессуальное решение - либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. Собранные материалы можно использовать в суде при доказывании своей правоты. Во время проверки будут проведены опросы менеджеров салона, и, если будет доказан умысел должностных лиц, которые работают в данном автосалоне, будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела и привлечении их к ответственности. На мой взгляд, здесь может усматриваться 159-я статья УК - мошенничество.

Юрист компании «АвтоЮрист-Омск» Мария Кургузова

- Важно, чтобы договор купли-продажи автомобиля был заключен непосредственно от лица собственника транспортного средства. Данная компания прибегает к услугам посредников, оформляется агентский договор, все участники сделки на стороне продавца - юридические лица, зарегистрированные в других городах и имеющие минимальную уставный капитал, - рассказывает юрист компании «АвтоЮрист-Омск» Мария Кургузова. - Кредитный договор, который подписывают клиенты этого автосалона, содержит множество условий и дополнительных навязанных услуг. Так, Евгением Борисовичем практически 100 тысяч рублей были отданы за проверку юридической чистоты его сделки. Возвратить такие деньги невозможно, потому что сразу же после оказания услуги клиент подписывает акт приема передачи, где соглашается с их стоимостью и объемом. Поэтому я бы советовала людям, которые не совсем ориентируются в тонкостях покупки автомобиля, призвать на помощь либо родственников или знакомых, которые неоднократно приобретали транспортное средство, либо обращаться за юридической помощью. Поскольку это дорогая покупка, затраты на юриста будут обоснованы и несоизмеримы с теми последствиями, которые потом возникают.

Интернет - источник бед

Все пострадавшие узнали о существовании этого салона из рекламы в интернете. Является ли такая реклама законной?

Начальник отдела рекламы Омского УФАС России Анна Ланбина

- Информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте компании или официальной странице в социальных сетях в сети интернет, не является рекламой - соответственно, признаков нарушения Закона о рекламе в действиях данного автосалона антимонопольный орган не усматривает, - пояснила начальник отдела рекламы Омского УФАС России Анна Ланбина.

Юрист ГК «Евразия Моторс» Анастасия Фадеева

- Мы узнали о существовании этого салона – по сути дела серого дилера, расположенного на 2-й Кольцевой, когда к нам стали обращаться люди, которые приобретали автомобили и остались недовольны покупкой, - рассказывает юрист ГК «Евразия Моторс» Анастасия Фадеева. – «КарЛайт» использовал фотографии из открытых источников, которые мы публиковали для рекламы своих автомобилей с нашей символикой, поэтому клиенты посчитали, что приезжают за автомобилями в наш филиал. Между тем мы не имеем никакого отношения к этому автосалону и не будем с ними мириться. Они портят нашу репутацию, которую мы, крупнейшая дилерская сеть в городе Омске и в Сибирском регионе, долго создавали и поддерживаем. Мы подавали жалобу в УФАС на действия автосалона «КарЛайт» и на ненадлежащую рекламу на сайте дром.ру, через который она распространяется. Я советую всем: насторожитесь, если вам не показывают машину, которую вы хотите купить, если у автомобиля меняется цена, если вынуждают оформить кредит, хотя вы хотите купить за наличные, если не показывают кредитный договори и настаивают сделать платеж в кассу до его подписания. Запомните: все существенные условия по кредиту должны быть написаны на первой странице договора крупным шрифтом: сколько вы берете в кредит, какой процент по этому кредиту, какой ежемесячный платеж и какая переплата по кредитной сделке. Если этого нет или такой договор не показали, то идти в кассу не надо, потому что точно обманут. Если вы покупаете новый автомобиль, обращайтесь к официальным дилерам, перечень которых можно найти на сайте производителей.

За качественным подержанным автомобилем отправляйтесь в крупную известную компанию, которая долго существует на омском рынке. Такая компания даже при возникновении проблем будет нести ответственность за автомобиль, который продала.

Руководитель отдела маркетинга автотехцентра «Антикор-сервис» Анастасия Дорофеева

- Будьте очень бдительны и осторожны при выборе продавца автомобиля, - рассказывает руководитель отдела маркетинга автотехцентра «Антикор-сервис» Анастасия Дорофеева. - По нашим данным, компания «КарЛайт» совсем скоро изменит название и сменит место дислокации. Анализируя их рекламную стратегию в нашем городе, могу точно сказать, что работают профессионалы. Интернет завален хвалебными отзывами и всплывающими рекламными баннерами с очень заманчивыми предложениями. Так, например, автомобили наших брендов компания предлагает по ценам ниже официальных с разницей в 200 000 рублей. Более того, они предлагают популярные модели, которые давно сняты с производства. Конечно, выглядит это заманчиво - и неподготовленному человеку очень легко попасться на их уловки. Но в любом случае надо помнить простую истину: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И прежде чем подписывать какие-либо документы, внимательно читайте договор и покупайте автомобили у официальных дилеров, которые работают в Омске десятилетиями и дорожат своей репутацией. Совет банальный, но самый действенный. А чтобы уберечь людей от обманщиков, нам, официальным дилерам Омска, стоит объединиться и провести свою информационную кампанию против «КарЛайт».

Нельзя играть с наперсточниками

Однако критически оценить ситуацию людям бывает непросто.

Исполнительный директор Тойота Центр Омск (ГК «Автоплюс») Виктор Гребенников

- Схема, по которой работает «КарЛайт», - это на самом деле изумительно выстроенный недобросовестный бизнес, - указывает исполнительный директор Тойота Центр Омск (ГК «Автоплюс») Виктор Гребенников, - пороки и подводные камни которого видны только специалисту. Посмотрев, как работают эти люди, я могу сказать: вероятность того, что вы оттуда выйдете сухим, очень мала. Как только туда приходит обычный человек, он по сути дела оказывается в кругу наперсточников и от него ничего не зависит. Если у вас изначально был пакет документов необходимый для покупки авто и некоторая сумма денег, которую с вас возьмут в качестве залога, скорее всего оттуда вы выйдете с кредитом и покупкой сомнительного качества. Если едите в новый салон и вы не знаете людей, которые бы его посоветовали, не ходите один. Возьмите с собой друзей, а лучше юриста и держитесь вместе. Как только вы разделитесь, то сразу же попадете под психологическое давление и поставите подпись в договоре с невыгодными для вас условиями. Это один из способов манипулирования: отсечь людей, которые могут мешать в принятии решения. Что делать пострадавшим? Если не будет обращений в органы полиции, то и пострадавшим вернуть свои деньги будет очень сложно.

Кстати, такое происходило не только в Омске. В Москве ОБЭП закрыл подобную компанию, проведя контрольную закупку. Профессионалы авторынка уверены, что Омск - лишь один из городов, в котором это происходит. Поэтому как бы то ни было, но пострадавшим все-таки надо обращаться в правоохранительные органы, которые после нашего круглого стола заинтересовались этой непростой ситуацией.