Два горящих судна в Омске тушат 62 пожарных

СЕГОДНЯ 05:47 2018-10-16T06:14:43+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в ночь на 16 октября в одном из доков на улице Электрификаторов. В 3.19 в дежурную часть МЧС России по Омской области позвонили обеспокоенные очевидцы, которые рассказали о загоревшемся буксире-толкаче типа ОТА. Огонь быстро распространялся на большую площадь.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

- К моменту прибытия пожарных на место происшествия пламя перекинулось на рядом стоящее аналогичное судно. Оба буксира находятся на берегу для распила. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС в 04 часа 44 минуты возгорание повышенной сложности локализовано. Угроза для населения отсутствует. Возгорание ликвидируют 62 спасателя, задействовано 16 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Также известно, что пламя тушат с берега и с реки. Задействован пожарно-спасательный катер, обеспечивающий бесперебойную подачу воды. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Материальный ущерб будут устанавливать, когда окончательно справятся с пожаром.