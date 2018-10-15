2018-10-15T15:23:10+03:00
Общество

Владимир Гуселетов вручил награды на X турнире памяти Олега Охрименко

В Омске завершился Х юбилейный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Героя России Олега Охрименко
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В качестве почетного гостя на нем присутствовал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Омского городского Совета Владимир Гуселетов.

21 апреля 2002 года капитан милиции, боец СОБРа УВД России по Омской Области Олег Иванович Охрименко героически погиб при задержании особо опасного преступника – он накрыл своим телом боевую гранату и спас жизни своих товарищей и случайных прохожих. Указом Президента РФ Олегу Охрименко было посмертно присвоено звание Героя России.

« Мы всегда поддерживаем подобные мероприятий. Задачей турнира является патриотическое воспитание молодежи на примере героического поступка Олега Охрименко, привлечение населения к здоровому образу жизни, занятиям спортом и единоборствами. Спорт и борьба являются важным аспектом в привитии молодым ребятам доблести и мужества, умения добиваться поставленных целей и быть готовым защищать своих близких и свою Родину», рассказывает Владимир Гуселетов.

Соревнования прошли 13 и 14 октября на базе Детско-юношеской спортивной школы имени Олега Охрименко. Организаторами турнира выступил омский «Центр спортивных и боевых единоборств имени Героя России Олега Охрименко», областное Управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ, «Омская федерация рукопашного боя» и департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

На торжественной церемонии закрытия соревнований 14 октября перед гостями турнира выступили оркестр Росгвардии, представители силового экстрима, а перед финальными поединками напутствие участникам дала мама Героя России Олега Охрименко, Валентина Тимофеевна. Лидер омских справедливороссов Владимир Гуселетов вручил почетные грамоты и награды «За вклад в развитие единоборств в Омской области» президенту «Омской федерации рукопашного боя» Аслану Алимжанову и директору «ДЮСШ №1 «РСЕА» Максиму Раковичу.

За два дня участие в состязаниях приняли 500 спортсменов в возрасте от 8 до 28 лет, поддержать их пришли более 1000 человек – родственников, товарищей и просто неравнодушных к спорту омичей.

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