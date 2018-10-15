Забыть про боль в спине

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-15T15:28:44+03:00

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Есть и другое мнение - боли в спине часто бывают следствием хронических заболеваний. Но факт остаётся фактом: большая часть населения земли либо уже имеет проблемы с позвоночником, либо скоро до них доживёт.

Причин тому много, и они всем известны: это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, неправильное питание, травмы, неравномерные нагрузки на спину. Даже обычная женская сумка весом более 3 кг – фактор риска для позвоночника. В результате – сколиоз, протрузии, грыжи и куда более опасные патологии, способные со временем посадить человека в инвалидное кресло. Например, спондилоартроз через 20-25 лет зачастую приводит к инвалидности, причём треть пациентов получают «нерабочие» группы.

При этом медицинская статистика утверждает, что многие серьёзные заболевания год от года молодеют из-за недостаточного внимания пациентов к здоровью позвоночника и опорно-двигательного аппарата в целом.

По запросу «Боли в спине» поисковики выдают интересные факты: половина работающих в России раз в год уходит на больничный из-за болей в спине. После респираторных инфекций, это самая частая причина обращений к врачу. А на лечение болей в спине, шее, и, как следствие, головной боли (существует прямая зависимость между головной болью и нарушениями в шейном отделе позвоночника) ежегодно мы тратим около 30000 рублей.

Грыжи, протрузии, спондилоартроз, сполндилолистез, стеноз и другие распространенные заболевания позвоночника сильно ухудшают качество жизни, но современные щадящие методы лечения заболеваний позвоночника позволяют вернуть радость жизни без боли всего за 15 минут.

И это не научная фантастика. Убедиться в этом можно, посетив 10 ноября нейрохирургический консилиум в Центре современной медицины «Евромед» с участием ведущих российских нейрохирургов.

Пациенты с диагностированными проблемами позвоночника могут прийти и получить не только консультацию, но и хирургическую помощь Григория Аветисовича Асатуряна, врача-нейрохирурга высшей категории, доктора медицинских наук, ведущего специалиста Российско-Израильского центра микрохирургии позвоночника (г. Санкт-Петербург). За плечами Григория Аветисовича более 45 лет в медицине, стаж в малоинвазивной хирургии позвоночника - 11 лет.

В работе консилиума примет участие также Игорь Николаевич Степанов, специалист Центра «Евромед», врач-невролог высшей квалификационной категории, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Омского государственного медицинского университета. В его послужном списке более 200 успешных малоинвазивных операций на позвоночнике.

Уникальная возможность побывать на приёме у высококлассного специалиста доступна каждому. При себе пациенту обязательно нужно иметь результаты МРТ, выполненного не ранее, чем 6 месяцев назад. Если диагностика еще не проводилась, пройти исследование методом МРТ можно в МЦСМ «Евромед» на новейших томографах 1,5 Тесла (на Съездовской) и 3 Тесла (на Зеленом острове).

В ходе консилиума пациенты получат рекомендации ведущих российских врачей-нейрохирургов и оптимальный план лечения. При наличии показаний уже на следующий день можно будет пройти оперативное лечение современными малоинвазивными методами: холодноплазменной нуклеопластики или радиочастотной денервации.

Холодноплазменная нуклеопластика - это оперативное вмешательство, в ходе которого в полость пораженного межпозвонкового диска вводят тонкую иглу (электрод), через которую затем воздействуют на диск холодной плазмой. В результате уменьшается внутридисковое давление и грыжа «втягивается» обратно. Вмешательство проводится через микропрокол и не требует реабилитации. Положительный эффект достигается по истечении 2 месяцев после операции, однако многие пациенты отмечают значительное снижение болевого синдрома в этот же день.

Радиочастотная денервация – это манипуляция, при которой в область между дисками вводится тонкая игла, затем присоединяются электроды и подаются электроимпульсы. Под действием высокой температуры нервные окончания прижигаются и болезненные ощущения проходят.

Эффективность этих методик, по статистике, составляет 80%, что является очень высоким показателем для нейрохирургии. При этом холодноплазменная нуклеопластика и радиочастотная денервация являются щадящими методиками (настолько щадящими, что их даже называют «уколом от грыжи») и имеют множество преимуществ перед традиционными нейрохирургическими операциями:

- лечение проводится через прокол кожи, без обширной травматизации тканей и последующего наложения швов. Таким образом, достигается высокий косметический эффект операций;

- лечение занимает очень короткое время - около 15-20 минут;

- практически сразу после вмешательства пациент может вернуться к обычной жизни, госпитализация не требуется;

- вмешательства имеют очень низкий % осложнений.

На базе Центра «Евромед» в рамках подобных нейрохирургических сессий с 2017 года проведено более 140 таких успешных малоинвазивных вмешательств.

Стоимость оперативного лечения зависит от метода и уточняется у специалистов на консультации, запись и подробности процедуры участия в консилиуме по т. 99-15-32.

Иногородние пациенты могут пройти предварительный отбор на консилиум. Для этого необходимо отправить на электронный адрес konsilium@euromed-omsk.ru имеющуюся медицинскую документацию по заболеванию: протокол (фото протокола) осмотра врачом-неврологом, включая описание жалоб, анамнез, неврологический статус, результаты выполненных исследований МРТ (письменное заключение - обязательно, снимки МРТ в формате DICOM (по возможности).

И не забывайте: болезнь легче предупредить. Ну а если предупредить не удалось, можно вовремя диагностировать и вылечить.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.